Người phụ nữ có 5 tiền án ở Bình Dương gây án tại trạm y tế

Người phụ nữ lẻn vào trộm tài sản của người dân

Theo cơ quan công an, vào ngày 1/8, lợi dụng lúc nhiều người đến Trạm y tế phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một để tiêm ngừa cho con, bà Hạnh đã lẻn vào trộm một chiếc điện thoại iPhone 11 của một người phụ nữ.

Công an phường Phú Lợi đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, lực lượng công an đã xác định được bà Hạnh là đối tượng gây án.

Công an phường Phú Lợi đã phát đi thông báo, kèm theo hình ảnh của bà để nhờ người dân giúp đỡ.

...

Nhờ nhận diện qua hình ảnh mà công an đã cung cấp, ngày 8/8, cán bộ và nhân viên Trạm y tế phường Phú Lợi phát hiện bà Hạnh có quay lại trạm y tế và có hành vi khả nghi.

Nhận được tin báo, ngay lập tức, lực lượng công an phường đã có mặt, đưa bà Hạnh về trụ sở để làm việc.

Tại đây, bà Hạnh đã thừa nhận hành vi trộm cắp chiếc điện thoại iPhone 11. Bà còn khai báo, đã có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tác giả: Thiên Lý

Nguồn tin: Báo VOV