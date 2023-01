Nghĩ trong gia đình nhà vợ có ma xó, người chồng ra tay sát hại bác rể

Ngày 31-1, Công an tỉnh Thái Bình cho hay cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà đang tạm giữ Bùi Văn Xuân (SN 1989, trú tại phường Yên Bình, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Lực lượng công an khống chế Bùi Văn Xuân



Trước đó, do Xuân có dấu hiệu tâm thần không ổn định nên vợ của đối tượng này là chị Vũ Thị L. đã liên hệ để chữa bệnh cho Xuân.

Ngày 28-1, chị L. cùng người thân trong gia đình đưa Xuân đến nhà ông Đỗ Thế N. (SN 1962, trú tại thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà), là bác rể của chị L., mục đích nhờ ông N. dẫn đi tìm người quen để chữa bệnh.

Đến 5 giờ ngày 29-1, tại nhà ông N., Xuân ngủ dậy nói là xuống tầng 1 hút thuốc lào, nhưng đi vào bếp ở tầng 1 lấy 2 con dao. Lúc này, chị L. và ông N. phát hiện Xuân cầm dao mở cổng chạy ra đường.

...

Hai người đã chia nhau hai hướng đi tìm Xuân. Khi đến khu vực ngã ba đường Trần Thánh Tông, thị trấn Hưng Hà, Xuân phát hiện ông N. tìm mình nên đã cầm 2 con dao chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng cổ, đầu ông N..

Sau đó, Xuân vứt dao ở hiện trường rồi lội qua sông, chạy đến khu vực tổ dân phố Đãn Chàng 2, thị trấn Hưng Hà, trèo lên nóc một ngôi đền.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị trấn Hưng Hà và Công an huyện Hưng Hà đã nhanh chóng có mặt, khống chế đối tượng đưa về trụ sở làm việc; đồng thời phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thái Bình khám nghiệm hiện trường, tử thi.

Tại cơ quan công an, bước đầu Xuân khai nhận việc bản thân tự nghĩ trong gia đình nhà vợ có ma xó muốn giết Xuân nên đối tượng phải giết một người trong gia đình vợ. Khi thấy ông N. một mình đuổi theo thì Xuân nảy sinh ý định giết ông N. và thực hiện hành vi.

Được biết, trước đó, Bùi Văn Xuân đã được khám và điều trị liên quan đến bệnh trầm cảm tại Bệnh viện Bạch Mai, TP Hà Nội.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người Lao Động