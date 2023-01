Động cơ gây án khó tin của nam sinh lớp 12 ở Hải Dương sát hại chủ tiệm vàng

Ngày 15/1/2023, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, Công an huyện Kim Thành đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án mạng bên bờ sông đoạn sau quảng trường 20/9, thuộc thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành xảy ra vào lúc 1h sáng 13/1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án.



Nghi phạm được xác định là Đỗ Ngọc K. (SN 2005), là học sinh lớp 12 tại một trường THPT ở huyện Kim Thành, sinh sống cùng thị trấn Phú Thái với nạn nhân.

Nguyên nhân ban đầu xác định, do K. nghiện chơi game nên đã vay của bạn bè khoảng 5 triệu đồng để nạp tiền chơi nhưng chưa trả được.

...

Ngày 12/1, khi anh Đ.V.T (SN 1985), làm nghề kinh doanh vàng bạc, mỹ nghệ ra bờ sông gần nhà câu cá, nghi phạm này nảy sinh ý định giết người để lấy tài sản. Tuy nhiên, sau khi gây án, Đỗ Ngọc K. chưa kịp lấy gì.

Trước đó, vào khoảng 1h sáng 13/1, tại khu vực bờ sông phía sau quảng trường 20/9, thị trấn Phú Thái người dân phát hiện anh T. tử vong bên gốc cây, trên cổ có vết cắt sâu, bên cạnh là dụng cụ câu cá.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Nam Hy

Nguồn tin: Báo BVPL