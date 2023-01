Đòi vợ quan hệ tình dục nhưng không được đáp ứng, người chồng ra tay sát hại vợ ở Thanh Hóa

Tờ Thanh niên đưa tin, ngày 14/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Lê Thế Lưu (60 tuổi, ngụ thôn Xuân Minh, xã Ngọc Trung, H.Ngọc Lặc, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi hiếp dâm và giết người.

Nguồn tin trên dẫn kết quả điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, tối 22/9/2022, Lê Thế Lưu nằm ngủ ở phòng ngủ tầng 2, còn bà N.T.Th (66 tuổi, vợ của Lưu nhưng hai người sống ly thân từ năm 2017) nằm ngủ ở phòng khách tầng 1.

Khoảng 22h ngày 22/9/2022, Lưu muốn quan hệ tình dục với bà Th. Nên tìm đến chỗ bà Th. đang nằm ngủ. Khi bị Lưu đòi quan hệ tình dục, bà Th. không đồng ý và đẩy Lưu ra ngoài.

Bị cự tuyệt, Lưu đã ép, vật lộn khiến bà Th. rơi từ trên giường xuống đất. Lưu dùng tay bóp cổ khiến bà Th., tử vong tại chỗ. Lưu đã lấy quần áo bỏ trốn khỏi hiện trường sau đó, nhưng đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Cuối tháng 9/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thế Lưu để điều tra về tội giết người.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Lê Thế Lưu còn có hành vi hiếp dâm, nên cuối tháng 12/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khởi tố bổ sung để điều tra về tội hiếp dâm.

