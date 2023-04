Nghệ An: Xe tải đang chạy, bánh "bay" vào nhà dân

Chị C (xã Bảo Thành, huyện Yên Thành) chủ ngôi nhà bị bánh xe gây thiệt hại cho biết, vào thời điểm trên khi chiếc xe tải trọng lớn (chưa rõ BKS) đang lưu thông trên QL7A, khi vào khúc cua ở ngã ba thì bất ngờ bánh xe rời khỏi xe, chạy một đoạn khá dài, băng qua đường rồi đâm sầm vào nhà. Rất may tại thời điểm đó không có ai trong cửa hàng nên không thiệt hại về người, nhưng một số tài sản bị hư hỏng nặng.

Hiện trường bánh xe tải rời khỏi xe lao vào nhà dân.



Video do camera người dân quay lại được cho thấy, khi chiếc xe tải trọng lớn chuẩn bị vào cua thì bất ngờ bánh sau ( bánh đôi) rời khỏi xe, lao nhanh qua đường. Cùng thời điểm xảy ra sự việc, thật may mắn khi chiếc xe ô tô con màu trắng thoát nạn trong gang tấc, bánh xe chỉ dừng lại sau khi đâm sầm vào cửa hàng của mộ hộ dân.

Nhìn vào video ghi lại vụ việc khiến nhiều người "thót tim”. Ngay sau vụ tai nạn, chiếc xe quay lại để sửa chữa, lắp bánh.

Video xe tải trọng đang chạy thì bánh rơi đâm sầm vào nhà dân





Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn