Một đối tượng ở Hà Tĩnh liều lĩnh dùng dao chống trả khi bị vây bắt

Sáng 12-9, Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Mạnh Cầm (SN 1990, ngụ thôn 5, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Cầm tại cơ quan điều tra



Theo cơ quan điều tra, vào lúc 10 giờ ngày 9-9, Công an thị xã Hồng Lĩnh tiếp nhận đơn trình báo của chị Bùi Thị N. (SN 1995, ngụ TDP 7, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) với nội dung bị kẻ gian lấy cắp chiếc xe máy.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Đến khoảng 16 giờ 40 phút cùng ngày, các trinh sát đã phát hiện xe máy của chị N. tại một tiệm cầm đồ trên địa bàn thị trấn Đức Thọ.

Ngày sau đó, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã phối hợp với Công an huyện Đức Thọ tiến hành thu giữ chiếc xe này, đồng thời nhanh chóng xác định được đối tượng thực hiện phi vụ "đá xế" trên chính là Cầm.

Tang vật vụ án

Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi xác định nơi Cầm đang ẩn nấp, các trinh sát đã vây ráp, tiến hành bắt giữ.

Phát hiện mình đang bị vây bắt, Cầm đã dùng dao tấn công lực lượng công an hòng bỏ trốn.

Tuy nhiên, khi Cầm bỏ chạy cách nhà được khoảng 100m trên tuyến đường quốc lộ 8A thì bị bắt giữ.

