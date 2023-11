Kịch tính Ronaldo từ chối penalty: VAR chứng minh Ronaldo... chính xác

Your browser does not support the video tag.

Ronaldo từ chối quả phạt đền mà trọng tài trao tặng - Nguồn: AFC

Đó là trận đấu mà Ronaldo cùng Al Nassr được đá trên sân nhà Al-Awwal Park gặp đối thủ Persepolis của Iran ở AFC Champions League. Phút thứ 2 của trận đấu, trong một tình huống Al Nassr tấn công, hậu vệ Persepolis có pha chuồi bóng và Ronaldo té ngã trong vòng cấm.

Tình huống xảy ra quá nhanh và ai cũng nghĩ Ronaldo đã bị phạm lỗi. Trọng tài người Trung Quốc Ma Ning cũng nghĩ vậy, nên ngay lập tức ông chỉ tay vào chấm 11m để Al Nassr được đá phạt đền.

...

Tuy nhiên Ronaldo đã liên tục ra hiệu bản thân anh không bị phạm lỗi và đi đến gần trọng tài để giải thích rằng đó không phải là một quả phạt đền. Đây là một cử chỉ đẹp mà Ronaldo chưa từng thể hiện trên sân bóng, dù anh đã ghi rất nhiều siêu phẩm.

Nhưng bất chấp sự phản đối của Ronaldo, trọng tài vẫn kiên quyết thổi phạt đền và phải đến khi VAR vào cuộc thì trọng tài này mới chịu hủy bỏ quả phạt cho Al Nassr.

Sau đó trận đấu tiếp tục mà không bàn thắng nào được ghi cho đến hết trận, trong đó Al Nassr chỉ còn 10 người từ phút 17, sau khi Ali Lajami bị đuổi khỏi sân. Dù không có được chiến thắng nhưng Al-Nassr vẫn dẫn đầu bảng E với 13 điểm sau 5 trận và giành vé đi tiếp vào vòng sau ở AFC Champions League.

Tác giả: Quốc Thắng



Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ