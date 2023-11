Cổ động viên gọi tên Messi, Ronaldo đáp trả

Your browser does not support the video tag.

Ronaldo đáp trả hành động khiêu khích của đối thủ.

Cristiano Ronaldo ra sân tối qua khi Al Nassr đối đầu Al Ittifaq ở King's Cup Ả Rập Xê Út. Các cổ động viên đội khách gây sức ép cho siêu sao người Bồ Đào Nha bằng cách hô tên Lionel Messi mỗi khi Ronaldo có bóng.

Chân sút 38 tuổi của Al Nassr đáp trả bằng hành động đưa ngón tay lên miệng và chỉ vào tai. Ronaldo hướng thẳng về phía các cổ động viên của Al Ittifaq khi thực hiện những cử chỉ này.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha không ghi bàn trong trận đấu giữa Al Nassr và Al Ittifaq. Tên của Ronaldo chỉ một lần xuất hiện trên bảng điện tử khi anh nhận thẻ vàng ở đầu trận đấu. Dù vậy, Al Nassr vẫn giành chiến thắng nhờ pha lập công của Sadio Mane trong hiệp phụ thứ hai.

Ronaldo đáp trả sự khiêu khích của các CĐV. (Ảnh: Getty Images)



Ronaldo không tham dự lễ trao giải Quả bóng vàng hôm qua. Trong suốt sự nghiệp, siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ 2 lần xuất hiện trong lễ trao giải mà Lionel Messi được vinh danh. Đó là các sự kiện diễn ra vào năm 2012 và 2015. Còn lại, kể cả trong những lần Ronaldo nằm trong tốp 3, anh cũng không tham dự sự kiện trao giải khi Messi là người đứng đầu.

...

Năm nay, Ronaldo càng có lí do để không góp mặt. Anh không nằm trong danh sách đề cử Quả bóng vàng 2023.

"Ronaldo không nằm trong thảo luận của chúng tôi. Anh ấy không xuất sắc ở World Cup, đồng thời chỉ chơi bóng ở một giải đấu ít người biết đến. Tất nhiên, Ronaldo vẫn là một cầu thủ xuất sắc", ông Vincent Garcia - tổng biên tập tạp chí France Football - cho biết.

Ronaldo không ghi bàn nhưng Al Nassr vẫn thắng. (Ảnh: Getty Images)



Trong năm 2023, thống kê bàn thắng của Ronaldo không tệ, thậm chí nhỉnh hơn Messi. Siêu sao người Bồ Đào Nha thi đấu 46 trận, ghi 43 bàn thắng và có 11 pha kiến tạo. Riêng trong màu áo Al Nassr, chân sút 38 tuổi đóng góp 34 bàn thắng trong 39 trận đấu.

Cầu thủ sở hữu 5 Quả bóng vàng cũng có 1 danh hiệu tập thể là chức vô địch Cúp các CLB Ả Rập. Tuy nhiên, giải đấu này rõ ràng thua kém xa đấu trường châu Âu về danh tiếng và trình độ của các đội bóng.

Bên cạnh việc không còn thi đấu ở môi trường đỉnh cao tại châu Âu, một lí do quan trọng khác khiến Ronaldo bị gạt ra ngoài danh sách đề cử Quả bóng vàng 2023 là màn trình diễn không tốt tại World Cup 2022.

Tác giả: PHƯƠNG MAI

Nguồn tin: Báo VTC News