Khởi tố nhân viên Công ty Việt Á ở Cần Thơ

Ngày 7/7, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, khám xét nơi ở đối với Trần Tiến Lực (SN 1987, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều) điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án, tháng 3/2023, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Ngọc Thùy (SN 1987) và Đỗ Thị Yến Phương (SN 1990, nhân viên Khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ) điều tra cùng về hành vi nói trên.

Thùy và Phương tại cơ quan điều tra.

Theo kết quả điều tra, Lực là nhân viên Công ty Việt Á. Bị can đã có hành vi câu kết, giúp sức cho 2 nhân viên nói trên kê khống số lượng hàng hóa (kít xét nghiệm), làm thủ tục để bộ phận mua sắm của bệnh viện thanh toán đầy đủ giá trị lô hành.

Sau đó, Công ty Việt Á sẽ chi lại giá trị hàng hóa khống đã thanh toán (sau khi trừ chi phí, chiết khấu…) chuyển cho Lực. Lực rút tiền đưa trực tiếp hoặc chuyển khoản cho Phương và Thùy.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2017 đến năm 2021, Thùy và Phương có hành vi kê khống nhu cầu sử dụng hoá chất tách chiết, kít xét nghiệm viêm gan B, C, lao để bộ phận mua sắm đặt mua hàng của Công ty Việt Á theo các gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi và trúng thầu.

Công ty Việt Á đã chi lại giá trị hàng khống đã thanh toán cho Thùy và Phương, chiếm đoạt của Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ với số tiền khoảng 800 triệu đồng.

