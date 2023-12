Kết quả HL Hà Tĩnh 0-4 Bình Định: Chìm sâu vào khủng hoảng

Bàn thắng

Bình Định: Artur (26’, 81’), Alan (29’, 63’)

VIDEO: HL Hà Tĩnh 0-4 Bình Định

Hà Tĩnh tiếp đón Bình Định với áp lực buộc phải giành chiến thắng để chặn đứng chuỗi trận sa sút. Tuy nhiên, đội chủ nhà tiếp tục gặp nhiều khó khăn về mặt lực lượng ở trận đấu quan trọng này. Sau Phi Sơn, Thanh Trung, Xuân Hùng, Quang Nam, Diallo, Gopey là trụ cột mới nhất của đội chủ nhà dính chấn thương, không thể góp mặt trong đội hình ra sân.

Với lực lượng chắp vá, cộng với áp lực phải thắng khiến các học trò của HLV Thành Công nhập cuộc đầy khó khăn. Trước Bình Định có nhiều hảo thủ chất lượng, lại đủ 3 ngoại binh trong đội hình, Hà Tĩnh chủ động chơi thấp ở phần sân nhà để chờ đợi cơ hội phản công.

Trong 20 phút đầu tiên, bóng phần lớn chỉ lăn bên phần sân của đội chủ nhà. Sau những áp lực được tạo ra liên tục, đội khách đã có được bàn thắng mở tỷ số. Phút 26, từ tình huống tấn công trung lộ, Artur tận dụng bóng 2 tung ra cú dứt điểm bằng lòng hiểm hóc hạ gục Quang Tuấn, đưa Bình Định vượt lên dẫn trước.

Sau bàn mở tỷ số, tinh thần của Bình Định càng tăng cao. 3 phút sau, đội khách tiếp tục có bàn thắng nhân đôi cách biệt sau pha dứt điểm của Alan. Việc để thua chóng vánh 2 bàn từ sớm gần như đánh sụp tinh thần của đội chủ nhà. Hà Tĩnh vẫn nỗ lực nhưng lực lượng của họ không đủ để có thể tạo ra sức ép đủ lớn lên khung thành của Văn Lâm.

Hà Tĩnh tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng khi thất bại 0-4 trước Bình Định trên sân nhà - Ảnh: Xuân Thủy

...

Phải đến tận cuối hiệp 1, Hà Tĩnh mới có cơ hội thực sự rõ nét đầu tiên về phía khung thành Bình Định. Phút 42, từ tình huống phản công nhanh, Đình Tiến chuyền bóng thuận lợi đặt Ngọc Thắng vào tư thế đối mặt với Văn Lâm. Đáng tiếc là hậu vệ mang áo số 38 lại tiếp bóng không chuẩn, để thủ thành của đội khách lao ra cản phá, bỏ lỡ cơ hội ngon ăn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Hà Tĩnh.

Sang hiệp 2, HLV Thành Công quyết định điều chỉnh về lối chơi khi đẩy trung vệ Bruno lên đá tiền đạo. Ngoài ra, tiền đạo Gopey cũng được tung vào sân trong tình trạng vẫn đang chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn để tìm kiếm sự khởi sắc.

Thực tế, Hà Tĩnh chơi có nét hơn 45 phút đầu tiên. Nhưng khi đẩy cao tấn công mà chưa thể tìm thấy bàn thắng, đội chủ nhà lại tiếp tục hở sườn, để Bình Định trừng phạt bằng tình huống phản công sắc nét.

Phút 63, từ tình huống chuyển đổi phản công nhanh, Artur chuyền bóng thuận lợi để Alan đối mặt dứt điểm hạ gục Quang Tuấn, nâng tỷ số lên 3-0 cho Bình Định. Với cách biệt an toàn, Bình Định tự tin triển khai lối chơi theo cách của mình. Phút 81, đội khách tiếp tục có bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 do công của Artur.

Trong những phút cuối, Hà Tĩnh nỗ lực tấn công tìm kiếm bàn thắng danh dự. Phút 90, Gopey bị phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài cho đội chủ nhà được hưởng quả penalty. Tuy nhiên, do tâm lý quá căng cứng đã khiến Trung Học không thể đánh bại được Văn Lâm trên chấm 11m.

HL Hà Tĩnh đành chấp nhận kết quả thua 0-4 trước Bình Định. Đây cũng là thất bại thứ 4 liên tiếp của HL Hà Tĩnh kể từ đầu mùa giải. Có thể sau trận đấu này, đội bóng núi Hồng sẽ có biến động lớn trên băng ghế chỉ đạo.

Đội hình thi đấu

Hà Tĩnh: Quang Tuấn, Viết Triều, Anh Quang, Bruno, Văn Đức, Văn Nhuần, Ngọc Thắng, Văn Bửu, Trung Học, Đình Tiến, Văn Long (Gopey, 56’).

Bình Định: Văn Lâm, Thanh Thịnh, Schmidt, Ngọc Bảo (Đình Trọng, 23’), Marlon, Văn Thuận, Văn Triền, Văn Đức, Minh Tuấn (Văn Thành, 57’), Artur, Alan.

Tác giả: SONG ANH

Nguồn tin: bongdaplus.vn