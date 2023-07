Hy hữu chuyển nhầm 200 triệu đồng cho chủ tài khoản đang bị tạm giam chờ thi hành án

Anh V. (phải) - chủ doanh nghiệp chuyển nhầm tiền cho chủ tài khoản đang bị tạm giam - Ảnh: T.S.

Ngày 19-7, Công an huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi cho biết đã phối hợp nhiều đơn vị để lấy lại gần 200 triệu đồng mà chủ doanh nghiệp chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của một người đang bị tạm giam chờ thi hành án phạt tù.

Theo đó, ngày 25-5, anh V. (chủ một doanh nghiệp) thực hiện thao tác chuyển tiền bằng điện thoại cho đối tác trên ứng dụng MBBank của Ngân hàng TMCP Quân đội.

Lúc thực hiện thao tác, anh V. vô tình làm rơi điện thoại. Việc này đã bất ngờ chạm vào tài khoản giao dịch trước được ứng dụng gợi ý tự động. Anh V. không chú ý đến việc này và tiếp tục hoàn tất thao tác chuyển gần 200 triệu đồng vào tài khoản được ứng dụng gợi ý.

Đối tác không nhận được tiền, lúc này anh V. kiểm tra và phát hiện chuyển nhầm tiền đã nhanh chóng liên hệ ngân hàng nhờ hỗ trợ. Phía ngân hàng cố gắng liên hệ với chủ tài khoản nhận số tiền nhưng không được.

Anh V. sau đó làm đơn gửi Công an huyện Bình Sơn để được giúp đỡ. Công an vào cuộc, phát hiện tình huống trớ trêu tài khoản nhận tiền do anh V. chuyển nhầm là bị cáo của một vụ án đã đưa ra xét xử. Hiện chủ tài khoản đang bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi để chờ thi hành án phạt tù.

Công an huyện Bình Sơn sau đó phải liên hệ Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng một văn phòng công chứng tại TP Quảng Ngãi thực hiện các thủ tục liên quan để làm việc với chủ tài khoản nhận tiền, chuyển trả lại số tiền cho anh V..

Nhận lại được gần 200 triệu đồng đã chuyển nhầm, anh V. vui mừng, viết thư cảm ơn gửi lời tri ân cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Bình Sơn và những đơn vị đã giúp đỡ.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an huyện Bình Sơn đã tiếp nhận, giải quyết năm sự việc chuyển tiền nhầm, giúp khổ chủ lấy lại số tiền đã chuyển nhầm.

