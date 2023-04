Hot girl làm giả hồ sơ lừa bán căn hộ chung cư cho nhiều người

Ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ án hình sự Chu Thị Mỹ Ngọc cùng đồng bọn can tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức, xảy ra tại TP. Vinh (Nghệ An).

Đối tượng Chu Thị Mỹ Ngọc. Ảnh: CQĐT



Trước đó, vào tháng 6/2022, Chu Thị Mỹ Ngọc (SN 1997), thường trú tại khối 10, phường Trường Thi, TP. Vinh cùng đồng bọn làm giả hợp đồng, hóa đơn, chứng từ mua bán căn hộ chung cư số 01, tầng 6 (Căn hộ 601) Chung cư Gia Thịnh Phát, số 176, đường Nguyễn Du, phường Bến Thủy, TP. Vinh của Công ty cổ phần Phát triển Gia Thịnh Phát mang tên Chu Thị Mỹ Ngọc.

Sau đó, nhóm này lừa bán căn hộ chung cư nói trên cho nhiều người khác nhau, chiếm đoạt số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Để điều tra, kết luận vụ án, đảm bảo quyền lợi của bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đề nghị những bị hại liên quan đến hành vi của của bị can Chu Thị Mỹ Ngọc và đồng bọn thì liên hệ cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tại địa chỉ: Đại lộ Lênin, xóm 13A, xã Nghi Kim, TP. Vinh (liên hệ Điều tra viên Nguyễn Hồng Thành, số điện thoại 0973.717.598) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

