Hôm nay, bão số 1 tăng cấp, miền Trung tiếp tục mưa lớn

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão số 1 lúc 4h sáng 12-6 - Ảnh: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 4h sáng 12-6, tâm bão số 1 đang ở vùng biển phía tây quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, từ tối qua đến rạng sáng nay, ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to và dông, khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa từ 19h tối 11-6 đến 3h sáng nay có nơi trên 240mm như Bạch Mã (Huế) 366mm, Hòa Hiệp Bắc (Đà Nẵng) 333mm, Tân Hiệp (Quảng Nam) 240mm…

Dự báo trong ngày và đêm nay (24 giờ tới), bão số 1 di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 10km/h và có khả năng mạnh thêm.

4h sáng mai, tâm bão ở trên vùng ven biển phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cường độ bão lúc này mạnh cấp 10, giật cấp 13. Nhiều khả năng đây là cường độ cực đại của bão số 1.

Trong ngày và đêm mai, bão đi vào đảo Hải Nam rồi hướng đến phía tây bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Đến 4h sáng 14-6, tâm bão ở trên vùng biển phía đông vịnh Bắc Bộ, cường độ bão lúc này mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.

Trong ngày và đêm 14-6, bão chủ yếu di chuyển theo hướng đông bắc, đi vào bán đảo Lôi Châu rồi vào đất liền phía nam Trung Quốc suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

...

Do ảnh hưởng của bão, phía tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 13, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 4-6m, biển động rất mạnh.

Từ đêm 12-6, vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Ngày hôm nay và ngày mai, ở khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 350mm.

Khu vực Hà Tĩnh và bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, có nơi trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn trên 200mm trong 6 giờ đồng hồ. Nguy cơ xảy ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Diễn biến mưa còn rất phức tạp, tùy thuộc vào hướng di chuyển và tác động của bão số 1, người dân cần tiếp tục theo dõi và cập nhật trong các bản tin tiếp theo.

Tác giả: Chí Tuệ



Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ