Hôm nay, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1, nhiều nơi mưa vừa đến mưa to

Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão Tối 10-6, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ký công điện của Thủ tướng về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, Kon Tum và Gia Lai chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương, trong đó tập trung đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền, phương tiện trên biển. Chủ động sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn. Có phương án đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư và các hoạt động sản xuất khu vực trũng, thấp. Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ động chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ và chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa thủy lợi, sản xuất nông nghiệp. Bộ Công Thương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho sản xuất công nghiệp, an toàn hồ đập thủy điện, nhất là đối với các hồ thủy điện nhỏ.