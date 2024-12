Áp thấp nhiệt đới hướng vào vùng biển Nam Bộ và TP HCM

Miền Trung và Tây Nguyên mưa rất to Từ đêm nay đến ngày 26-12, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Ở khu vực phía Đông Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.