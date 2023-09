Hà Tĩnh: Kinh hoàng dàn “xe khủng” chở đất cao tốc Bắc- Nam

Your browser does not support the video tag.

Video: Dàn xe chở đất logo MT "náo loạn" tại xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà

Những ngày qua, người tham gia giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 3 đoạn từ ngã ba Quốc lộ 8C đến khu vực thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, thuộc xã Lưu Vĩnh Sơn (huyện Thạch Hà) hết sức lo lắng, bất an vì xuất hiện dàn xe tải chở đất kích thước lớn, chạy tốc độ cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn.

Ghi nhận tại hiện trường của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị (vào các ngày 19 - 20/9), những phản ánh của người dân là có cơ sở. Bởi dọc đường từ mỏ đất đến khu vực thi công dự án thường xuyên có hàng chục xe logo MT, mang BKS 36H.xxx74; 36Hxxx93; 36H.xxx71.. chạy nườm nượp, bóp còi inh ỏi. Hầu hết các xe đều đã cắt thành thùng, nhưng vì bửng xe giữ nguyên nên khối lượng đất trên xe vẫn cao hơn thùng cho phép.

Nhiều xe chở đất "có ngọn" chạy với tốc độ cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.



“Dàn xe hàng chục chiếc, chạy ồ ạt suốt ngày đêm, nhiều xe phóng nhanh, vượt ẩu. Trong khi đó, đường Tỉnh lộ 3 nhiều vị trí cua gấp, lại qua các khu vực đông dân cư. Trên tuyến thỉnh thoảng có thấy lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, nhưng chỉ được một thời gian ngắn sau đó tần suất xe chạy nhiều hơn, gây lo lắng, bất an cho người đi đường”, anh Nguyễn Văn T xã Lưu Vĩnh Sơn phản ánh.

Qua tìm hiểu được biết, gần đây ở Hà Tĩnh có mưa, việc thi công các hạng mục đắp đất tại dự án đường cao tốc Bắc - Nam nhiều nơi bị gián đoạn. Do vậy, khi trời hửng nắng các lái xe tranh thủ tối đa thời gian, vận hành hết công suất để bù đắp khối lượng, tiến độ công trình.

Mỗi lần dàn "xe khủng" chở đất đi qua khiến đất đá rơi vãi trên đường, gây ô nhiễm bụi bặm rất lớn.

Khi tháo bạt che chắn, khối lượng đất cao gần gấp đôi so với thành thùng xe, có dấu hiện vượt quá tải trọng cho phép.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Lưu Vĩnh Sơn Trần Bá Hoành cho biết, trên địa bàn hiện có 3 mỏ đất được cấp phép phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam. Mỗi ngày có hàng trăm phương tiện vận tải chở đất, nhất là những dàn xe kích thước lớn, tải trọng nặng đã phá hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn.

“Người dân liên tục phản ánh, chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần kiến nghị, đề xuất lên các cấp có thẩm quyền, nhất là lực lượng Cảnh sát giao thông cần tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Dự án cao tốc Bắc - Nam là công trình trọng điểm, nhưng không thể để cho các phương tiện vận tải kích thước lớn mặc sức tung hoành như vậy”, ông Trần Bá Hoành cho biết.

Dàn xe chạy trên đường với tốc độ cao, bụi bặm bay mù mịt



Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam nói chung, đoạn tuyến qua xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà nói riêng là công trình giao thông trọng điểm. Vì vậy, khi dự án triển khai xây dựng, chính quyền các cấp, các bên liên quan ở tỉnh Hà Tĩnh luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà thầu thi công thực hiện các hạng mục công trình đúng kế hoạch đề ra.

Vậy nhưng, việc tạo điều kiện thuận lợi không có nghĩa là để các doanh nghiệp, đơn vị vận tải chỉ dồn sức cho tiến độ thi công mà phớt lờ những quy định về an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường bụi bặm. Đó là chưa kể, đôi khi còn tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp vận tải, nhất là thời điểm các quy định về cắt thành thùng xe, chạy đúng tốc độ, tải trọng… được thực hiện nghiêm ngặt.

Một số xe có dấu hiệu lẩn trốn, chưa lưu thông khi có lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát trên đường.



Đại úy Trần Hoàng Hiệp - Đội trưởng Đội CSGT, Công an huyện Thạch Hà cho biết, trước phản ánh của dư luận về nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 3, đơn vị đã tiến hành tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở và xử lý 1 trường hợp xe mang logo MT vi phạm do chở cao quá thành thùng cho phép.

“Qua theo dõi, dàn xe logo MT mới chạy được khoảng 1 tuần trở lại đây. Sắp tới, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra, đo thành thùng, tổ chức ký cam kết đối với các phương tiện chở đất phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam nói chung, dàn xe mang logo MT nói riêng. Đồng thời, sẽ cân tải trọng để xử lý vi phạm nếu có”, Đại úy Trần Hoàng Hiệp thông tin.

Các phương tiện vận tải kích thước lớn chủ yếu lưu thông lúc sáng sớm hoặc chiều tối, gây nguy hiểm cho người đi đường.



Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh thời gian thi công còn kéo dài. Vì vậy, việc các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm được cho là biện pháp quan trọng nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn đáng tiếc.

