Hà Tĩnh: Đã tìm thấy t.h.i t.h.ể nam sinh mất tích trên sông Rác

Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên đến thăm hỏi, động viên gia đình cháu V. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Sáng 14/10, ông Nguyễn Văn Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, sau một đêm tìm kiếm, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và nhân dân đã tìm thấy thi thể em T.V.V (sinh năm 2010) bị trượt chân rơi xuống sông Rác mất tích trước đó.

Thi thể em T.V.V được tìm thấy lúc 7 giờ ngày 14/10, cách điểm gặp nạn khoảng 40m. Chính quyền địa phương cùng gia đình và người dân đã đưa thi thể em V về nhà làm thủ tục an táng.

Trước đó, lúc 14 giờ 30 phút ngày 13/10, ông Thái Văn Bái (thôn 3, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên) cùng 2 người con đi trên cây cầu tạm bắc qua sông Rác đoạn chảy qua thôn 4, xã Cẩm Lĩnh để xuống thuyền. Em T.V.V không may trượt chân, rơi xuống sông.

Do mấy ngày có mưa to nên nước sông Rác rất lớn và có dòng chảy mạnh. Người em của V đã hô hoán cùng với bố và người dân đến ứng cứu nhưng do nước lớn, chảy mạnh đã nhấn chìm em V.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động nhân lực, phương tiện cùng với người dân và các thợ lặn tổ chức tìm kiếm suốt đêm qua.

Em V đang học lớp 8 Trường Trung học Cơ sở Cẩm Nhượng; gia đình có thuyền dùng để đánh cá ven sông.

Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên, xã Cẩm Lĩnh và Trường Trung học Cơ sở Cẩm Nhượng đã đến nhà chia sẻ, động viên gia đình và hỗ trợ lo việc an táng cho nạn nhân./.

