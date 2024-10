Hà Tĩnh: Bắt giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Sáng 19/10, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, ông an huyện Hương Khê ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Trọng Khỏe (SN 1991), trú xã Gia Phố, huyện Hương Khê - Giám đốc Công ty Cổ phần cung ứng nhân lực Quốc tế Genki để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Khỏe

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Trọng Khỏe đăng tải trên trang mạng xã hội Facebook, Zalo cá nhân các bài viết, hình ảnh hoạt động tuyển dụng, đưa người Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản và một số nước châu Âu theo diện du học sinh, kỹ sư...

...

Để tạo niềm tin, Khỏe giới thiệu là Giám đốc Xông ty Cổ phần cung ứng nhân lực Quốc tế Genki có trụ sở tại số nhà 111, đường Phan Đình Phùng, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê rồi từ đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng trăm triệu đồng của nhiều người trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh có nhu cầu đi xuất khẩu lao động.

Số tiền chiếm đoạt được Khỏe sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Đề nghị những người nào là nạn nhân bị Nguyễn Trọng Khỏe lừa đảo bằng hình thức trên thì liên hệ trực tiếp (hoặc gửi đơn) đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê, địa chỉ 271 đường Trần Phú, tổ dân phố 3, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; số điện thoại: 02393.871.212, để được hướng dẫn.

