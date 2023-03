Hà Tĩnh: Ẩn hoạ từ xưởng gỗ dăm có dấu hiệu không phép trong khu dân cư

Từ thông tin phản ánh, PV Tạp chí Điện tử Môi trường Xây dựng đã tìm về thôn Trà Sơn, xã Phú Lộc, theo chỉ dẫn của người dân, PV khá bất ngờ khi một nhà xưởng được xây dựng trong khuôn viên hàng chục ngàn m2, có một bàn cân điện tử tại cổng ra vào. Xưởng được trang bị đầy đủ từ máy móc dùng để sản xuất ván gỗ đến dây chuyền chế biến dăm gỗ.

Xưởng gỗ dăm nằm trong khu dân cư tại thôn Trà Sơn xã Phú Lộc (huyện Can Lộc – Hà Tĩnh)



Điều đáng nói, xưởng này nằm ngay trong khu dân cư, chưa có bất kỳ giấy tờ về chuyển đổi mục đích sử dụng đất nào theo quy định. Xưởng chỉ sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do UBND huyện Can Lộc cấp và bản cam kết bảo vệ Môi trường do ông Nguyễn Xuân Chương, chủ tịch UBND xã Phú Lộc xác nhận và một phương án chữa cháy do chủ cơ sở tự “vẽ” ra như một “lệnh bài” để hoạt động và qua mặt các cơ quan chức năng trong thời gian qua.

Theo tìm hiểu được biết xưởng sản xuất gỗ này là của ông Hoàng Đăng Trọng từ Nghệ An vào thuê lại đất của một hộ dân trên địa bàn để làm nơi sản xuất chế biến ván gỗ và băm dăm từ nhiều tháng nay.

Qua tìm hiểu một số công nhân đang làm việc tại xưởng sản xuất được biết, hàng ngày nhóm công nhân của xưởng 6 người chuyên sản xuất ván gỗ được chủ trả tiền công theo sản phẩm. Mỗi ngày nhóm công nhân này sản xuất được gần 22 tấn hàng loại ván gỗ thành phẩm. Còn một công nhân khác ở bộ phận băm dăm cho biết, trước đây mỗi ngày xưởng xuất ra hơn 20 tấn gỗ dăm, còn hiện tại hàng ngày xưởng xuất ra khoảng 6 đến 7 tấn gỗ dăm. Số hàng gỗ dăm này được nhập cho Visip lúc nhập cho Tường An.

Hằng ngày xưởng này sản xuất ra gần chục tấn gỗ dăm.



Chủ tịch xã “ngó lơ” hay bật đèn xanh

Trước những thông tin phản ánh và tìm hiểu từ những công nhân của xưởng sản xuất ván ép và gỗ dăm này, PV đã có buổi trao đổi với ông Nguyễn Xuân Chương chủ tịch UBND xã Phú Lộc, vị chủ tịch này cho biết: “ Xưởng sản xuất này đóng trên địa bàn từ năm 2022, của anh Trọng ngoài Nghệ An vào thuê đất của dân. Lúc đầu họ (chủ xưởng) đến nói qua rồi về chứ tôi không hề biết gì cả, tôi chỉ biết xưởng này có ủng hộ xóm Trà Sơn làm sân bóng đó 20.000.00 đồng (Hai mươi triệu đồng)”.

...

Tuy nhiên, khi được hỏi về thủ tục pháp lý liên quan đến xưởng sản xuất ván gỗ và băm dăm, ông Chương cho biết họ làm ở đâu trên huyện chứ xã không đủ thẩm quyền, tất cả hồ sơ họ đều qua huyện cả.

Trái ngược với ông Nguyễn Xuân Chương, ông Hoàng Đăng Trọng chủ xưởng sản xuất cho biết: Xưởng đi vào hoạt động từ năm 2022 và toàn bộ hồ sơ pháp lý được ông Nguyễn Xuân Chương chủ tịch UBND xã Phú Lộc làm cho, xưởng sản xuất này đầy đủ các hồ sơ pháp lý và đưa cho PV xem các loại giấy tờ liên quan. Ông Trọng còn khẳng định trên địa bàn Hà Tĩnh chưa có xưởng nào mà đầy đủ thủ tục như xưởng của tôi.

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh này như lệnh bài, ông Trọng chủ cơ sở ngang nhiên cửa xe ván gỗ và băm gỗ dăm thời gian qua.

Cụ thể, các giấy tờ đầy đủ tính pháp lý mà ông Trọng nhắc đến bao gồm: Bản cam kết bảo vệ môi trường được ông Nguyễn Xuân Chương chủ tịch UBND xã Phú Lộc ký 08/12/2021 với diện tích 22,406,3 m2 thửa đất số 308, tờ bản đồ số 18, do ông Nguyễn Tiến Hưng quản lý và sử dụng và giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 28G8004483 do ông Trần Trung Phước, Phó trưởng phòng Tài chính kế hoạch huyện Can Lộc ký ngày 07/12/2021 cấp cho hộ ông Nguyễn Tiến Hưng có địa chỉ tại Thôn Trà Sơn, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc với ngành nghề kinh doanh: Cưa, xẻ và bào gỗ (bóc, băm gỗ keo). Và phương án chữa cháy của cơ sở Chế biến gỗ Hoàng Đăng Trọng được lập năm 2022 nhưng chưa có bất kỳ một cơ quan nào phê duyệt.

Theo tìm hiểu, Sản xuất ván gỗ và băm dăm là loại hình đầu tư có điều kiện và thủ tục hồ sơ pháp lý rất nghiêm ngặt, thế nhưng việc ông Hoàng Đăng Trọng mở xưởng ván gỗ và băm dăm nằm trong khuôn viên hàng chục ngàn m2 đất, nằm trong khu dân cư, hoạt động công suất lớn đang có nguy cơ gây mất an toàn cháy nỗ, phá vỡ quy hoạch, ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của người dân.

Dư luận địa phương đặt ra câu hỏi phải có sự bao che, dung túng của chính quyền các cấp nơi đây nên xưởng gỗ này mới ngang thách thức pháp luật, xây dựng xưởng chế biến gỗ và băm dăm hoạt động sản xuất như thế.

TC điện tử Môi trường Xây Dưng sẽ tiếp tục thông tin./.

Tác giả: Thu Hường

Nguồn tin: moitruongxaydungvn.vn