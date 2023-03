Đề nghị kỷ luật khai trừ 1 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra khỏi Đảng

Khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Nguyễn Đồng mức độ tác hại rất lớn

Ngày 20/3, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình để xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên đối với đồng chí Nguyễn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình.

Căn cứ Điều lệ Đảng; các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình nhận thấy:

Trong thời gian đồng chí Nguyễn Đồng với trách nhiệm là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình được phân công đại diện Chủ đầu tư Dự án xây dựng hội nghị trực tuyến Tỉnh ủy đã vi phạm pháp luật và gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát ngân sách Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Đồng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Các khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Nguyễn Đồng mức độ tác hại rất lớn, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mất uy tín cá nhân.

Căn cứ Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã bỏ phiếu thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền khai trừ đồng chí Nguyễn Đồng ra khỏi Đảng.

Ông Nguyễn Đồng đã có vi phạm, gây hậu quả thiệt hại cho ngân sách của nhà nước. Ảnh VOV



Ông Nguyễn Đồng đã có vi phạm, gây hậu quả thiệt hại cho ngân sách của nhà nước

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, quá trình điều tra vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư P&T và các cơ quan liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đồng, là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, ngày 13/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ban hành, thi hành Quyết định khởi tố và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đồng về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” được quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015.

Các Quyết định, Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình phê chuẩn.

Căn cứ hồ sơ vụ án và kết quả điều tra bổ sung, các Cơ quan tố tụng tỉnh Hòa Bình xác định, vào thời điểm năm 2016, ông Nguyễn Đồng với cương vị Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình, là người chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện “Dự án xây dựng Hội nghị trực tuyến của Tỉnh ủy Hòa Bình” đã có vi phạm, gây hậu quả thiệt hại cho ngân sách của nhà nước với tổng số tiền là hơn 6,2 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 07 đối tượng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm:

(1) Đỗ Hữu Tiệp, Trưởng phòng Quản trị, Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình;

(2) Trần Mạnh Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PTC Việt Nam;

(3) Đặng Việt Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư P&T;

(4) Nguyễn Xuân Thiện, Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần đầu tư P&T;

(5) Nguyễn Việt Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và phát triển Bưu điện Hà Nội;

(6) Nghiêm Xuân Dũng, Giám đốc;

(7) Đào Tiến Dũng, Cộng tác viên Công ty TNHH kiểm toán định giá và tư vấn tài chính Việt Nam.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét Trung tâm 50-13D.



Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án tại Cục Đăng kiểm

Liên quan đến vụ án xảy ra trong lĩnh vực đăng kiểm được dư luận hết sức quan tâm thời gian qua, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án liên quan đến những sai phạm, tiêu cực xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh xác định: Phòng kiểm định cơ giới - Cục Đăng kiểm Việt Nam có nhiều sai phạm, tiêu cực trong việc thẩm định hồ sơ thiết kế xe cơ giới cải tạo đối với các hồ sơ thiết kế của Công ty cổ phần dịch vụ và kỹ thuật ô tô Tiên Phong (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

...

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, ngày 09/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Văn Quân (Phó Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ và kỹ thuật ô tô Tiên Phong) về tội "Đưa hối lộ";

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các Quyết định và Lệnh đối với Mai Văn Quân. Ảnh BCA



Quyết định khởi tố bị can, Quyết định tạm hoãn xuất cảnh, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Mai Đức Truyền (chuyên viên Phòng Kiểm định xe cơ giới - Cục Đăng kiểm Việt Nam) về tội "Nhận hối lộ".

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 03 đối tượng về tội "Nhận hối lộ" gồm: Nguyễn Chí Quyết (sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tỉnh Đắk Lắk, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-13D), Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú: Quận 10, Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-13D) và Phạm Văn Luân (sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tỉnh Đắk Lắk, Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-13D).

Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ, điều tra làm rõ vụ án để xử lý các đối tượng phạm tội theo đúng quy định của pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 85-02D

Qua quá trình xác minh dấu hiệu sai phạm trong kiểm định xe cơ giới tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 85-02D (xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận), ngày 16/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với 03 bị can có liên quan để điều tra.

Theo đó, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Tự Trị (sinh năm 1972, trú tại phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên) về hành vi nhận hối lộ; khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Tuấn Dân (sinh năm 1972, trú tại xã Hoà An, huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên) và Dương Văn Minh (sinh năm 1976, trú tại phường Hoà Xuân Tây, thị xã Đông Hoà, tỉnh Phú Yên) về hành vi đưa hối lộ.

Quá trình điều tra xác định: Lê Tự Trị là Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 85-02D từ tháng 12/2021. Trong quá trình công tác từ tháng 01/2022 đến tháng 7/2022, Trị đã có hành vi cấu kết, móc nối, thoả thuận nhận tiền của Nguyễn Văn Tuấn Dân và Dương Văn Minh để can thiệp chỉnh sửa thông số kỹ thuật nâng chiều cao, tải trọng đối với các xe ô tô trên chương trình theo dõi từ xa của Cục đăng kiểm Việt Nam nhằm giúp cho các chủ xe có thể đăng kiểm sai quy trình. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các Quyết định và Lệnh đối với Vũ Đức Thắng.



Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Hà Giang

Ngày 12/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 04 tháng đối với Vũ Đức Thắng (sinh năm 1985, là cán bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Hà Giang) về hành vi nhận hối lộ.

Căn cứ kết quả điều tra bước đầu xác định: Tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Hà Giang (2301S) từ năm 2020 đến nay, các nhân viên làm việc tại Trung tâm có hành vi nhận tiền của nhiều chủ phương tiện để hoàn thiện hồ sơ, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cho xe cải tạo.

Căn cứ vào hành vi vi phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam bị can Vũ Đức Thắng là đăng kiểm viên bậc cao, Trưởng dây truyền kiểm định của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Hà Giang về hành vi nhận hối lộ theo quy định tại điều 354 Bộ luật Hình sự, đồng thời tổ chức khám xét nơi làm việc và nơi ở của bị can để thu thập tài liệu có liên quan phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được tổ chức điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố 3 bị can tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 34-04D Hải Dương



Khởi tố 3 bị can tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 34-04D Hải Dương

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương khởi tố vụ án, khởi tố 03 bị can về hành vi nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 34-04D tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Điều tra mở rộng vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 34-05D, địa chỉ tại Xã Liên Hồng, Thành phố Hải Dương, trong các ngày 08-09/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 03 đối tượng về tội "Nhận hối lộ" quy định tại khoản 2, Điều 354 Bộ luật Hình sự xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 34-04D (địa chỉ: xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương), gồm:

- Nguyễn Phú Nam (sinh năm 1979) là Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 34-04D;

- Đỗ Văn Kiên (sinh năm 1991) là Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 34-04D;

- Nguyễn Văn Phúc (sinh năm 1990), Giám đốc Công ty TNHH ô tô Alpha (là bị can trong vụ án xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm 34-05D).

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Nguồn tin: Báo Chính Phủ