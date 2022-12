Dàn 'hot girl' vướng vòng lao lý vì ma túy, mại dâm năm 2022

Phạm Thị Hằng (SN 1992, trú tại Đống Đa, Hà Nội) là hot girl thường xuyên đăng tải những bức ảnh ăn mặc đồ thời trang gợi cảm và thường xuyên check in tại những nơi sang chảnh. Để có được điều đó, Hằng đã bán linh hồn cho "ma túy", ngày 14/6, Phạm Thị Hằng bị Công an quận Hoàn Kiếm khởi tố bị can để điều tra về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của Hằng, cơ quan Công an phát hiện 1 cân điện tử, 24 viên ma túy tổng hợp và 23 gam MDMA.