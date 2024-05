Đâm người rồi bỏ trốn 13 năm vẫn không thoát

Theo hồ sơ vụ án, đêm ngày 5/4/2011, tại quán ăn của bà Lê Kim Tuyến (SN 1967, trú tại thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng) tại khu Tân Mỹ 2, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng xảy ra xích mích giữa một nhóm đối tượng lạ mặt với những người ăn đêm tại quán.

Vũ Văn Quân tại cơ quan điều tra.



Quá trình cự cãi, xô xát, một thanh niên trong nhóm người lạ mặt đã dùng dao đâm anh P.T.V., SN 1986, trú tại thôn Ngọc Thành, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, khiến anh V. bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, tổn hại sức khỏe 75%. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

...

Quá trình điều tra ban đầu gặp nhiều khó khăn do đối tượng gây án không phải người địa phương, không có camera an ninh ghi lại vụ việc.

Sau 13 năm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hữu Lũng đã xác minh, làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án là Vũ Văn Quân (SN 1990) trú tại tổ dân phố Lãm Khê, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, TP Hải Phòng.

Tại cơ quan Công an, Vũ Văn Quân đã thừa nhận hành vi phạm tội. Sau khi điều tra làm rõ vụ án, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hữu Lũng đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Văn Quân về tội cố ý gây thương tích.



Tác giả: Hoàng Thơ – Lệ Quyên

Nguồn tin: cand.com.vn