Chung sống với người tình già cuồng ghen, cô gái trẻ tuổi không thể ngờ đến kết cục

Chiều 27/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh Thượng vừa bàn giao hồ sơ cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều tra vụ giết người tình do ghen tuông xảy ra trên địa bàn huyện U Minh Thượng.

Bước đầu làm việc với Cơ quan điều tra, đối tượng Thái Minh Trí (54 tuổi), trú khu phố 19, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân (TP. Hồ Chí Minh) thừa nhận hành vi giết người tình là chị Nguyễn Thị Kim Anh (29 tuổi), ngụ ấp Minh Thượng A, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng.

Hiện trường vụ việc



Thông tin trên báo Kiên Giang, khoảng tháng 4/2022, Trí và Kim Anh quen nhau, chung sống với nhau như vợ chồng. Trong thời gian này, Trí thường đến nhà Kim Anh.

Ngày 25/2/2023, Trí thuê ô tô đi từ TP.HCM đến nhà Kim Anh. Khoảng 17h cùng ngày, Kim Anh tổ chức uống rượu tại nhà. Tiệc rượu có 11 người, ngoài Kim Anh và Trí còn có ông Nguyễn Hoàng Phục và bà Nguyễn Thị Thu Đông (cha mẹ ruột của Kim Anh); Nguyễn Văn Liêu và Phan Thị Hồng Nhung (anh ruột và chị dâu của Kim Anh); Đỗ Hữu Thành và 4 người bạn của Kim Anh.

...

Khoảng 23h cùng ngày, cả nhóm nghỉ uống rượu. Kim Anh và Trí vào nhà của Kim Anh ngủ.

Khoảng 10h ngày 26/2, Trí ra cửa sau nhà của Kim Anh nói với Nhung: “Vũ cho người xử lý vợ chồng em”. Nhung nhìn thấy vết máu trên người Trí nên la lên. Lúc này, bà Đông đi vào nhà Kim Anh, thấy nhiều vết máu trên nền nhà và thấy Kim Anh đã tử vong.

Trí ra nhà sau của bà Đông lấy dao tự đâm vào bụng. Sau đó, Trí được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cấp cứu.

Tờ Nhân Dân đưa tin, sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh Thượng phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân huyện U Minh Thượng, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Kiên Giang, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang hiện trường xác minh, điều tra và khám nghiệm tử thi.

Khám nghiệm trên thi thể của chị Kim Anh, cơ quan chức năng phát hiện có 2 vết thương ở vùng ngực trái và kết luận Kim Anh chết do sốc mất máu cấp.

Hiện Trí đã qua cơn nguy kịch, ban đầu đã thừa nhận hành vi giết người tình do ghen tuông.

Nguồn tin: saostar.vn