Bé gái hơn 2 tháng tuổi nhập viện cấp cứu, nghi bị bạo hành

Bé gái đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng.



Sáng 21/5, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang điều trị cho bé gái hơn 2 tháng tuổi vừa nhập viện trong tình trạng choáng đa chấn thương, hôn mê, nghi bị bạo hành.

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 20/5, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận bệnh nhi N.N.T.C (2 tháng 20 ngày tuổi), được những người sinh sống gần nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Trỗi, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), đưa đến bệnh viện. Mẹ cháu bé sau đó mới xuất hiện tại bệnh viện.

Cháu bé nhập viện trong tình trạng choáng đa chấn thương, hôn mê. Bệnh viện đã huy động bác sĩ để tiến hành hội chẩn. Bước đầu chẩn đoán bé bị gãy xương cẳng tay trái và tay phải; gãy xương đùi cả 2 chân, chấn thương sọ não… Bé bị hôn mê, phải tiếp máu; ban đầu thở qua nội khí quản, sau đó phải thở máy trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi nhận thông tin, tối 20/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Đà Lạt Đặng Quang Tú và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Đà Lạt Trần Thị Vũ Loan, đến bệnh viện thăm hỏi cháu bé, đồng thời giao cơ quan Công an điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Công an TP Đà Lạt, sau khi chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh, đến 22 giờ ngày 20/5, đã xác định được mẹ cháu bé là N.P.H.A (22 tuổi, hộ khẩu phường 3, TP Đà Lạt). Mẹ con chị A sống chung với bạn trai của chị A tại nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Trỗi, TP Đà Lạt.

Qua đấu tranh, cơ quan chức năng xác định đối tượng nghi bạo hành bé C là bạn trai của chị A. Đến rạng sáng 21/5, Công an TP Đà Lạt bắt giữ được nghi phạm bạo hành bé C.

Hiện cơ quan chức năng TP Đà Lạt đang phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả: BẢO VĂN

Nguồn tin: Báo Nhân Dân