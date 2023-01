Biên thùy Hương Sơn mùa hoa đào nở

Những ngày áp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, chúng tôi đã có chuyến “ngược đường” đến với bà con nhân dân các xã dọc biên giới Việt - Lào thuộc địa phận huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Sương mù dày đặc quấn lấy chân người, cùng với đó là cái rét miền biên viễn như cắt da, cắt thịt; có lúc chân tay tê cứng nhưng không vì thế mà làm giảm đi không khí chộn rộn, nhộn nhịp những ngày cuối năm.

Đã 3 mùa Tết đi qua, người dân vùng biên giới này cảm nhận rõ sự đổi thay, ấm áp và gần gũi khi lực lượng Công an chính quy được bố trí về xã, ngoài việc làm thay đổi nhận thức, tư tưởng lẫn cuộc sống chấp hành pháp luật ở vùng biên, cùng với những người lính biên phòng cắm bản, họ đã trở thành lá chắn, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho bà con.

Như thường lệ, những ngày giáp Tết Nguyên đán, ngôi nhà nhỏ nép mình dưới chân dãy Trường Sơn hùng vĩ của anh Phạm Quang Minh (SN 1978), ở xóm Khe 5, xã Sơn Kim I, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh lại nhộn nhịp hơn ngày thường bởi những bước chân thường xuyên lui tới của anh em cán bộ Công an xã và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Đã trở thành thân quen, từ 3 năm nay kể từ khi lực lượng Công an chính quy về xã, mỗi năm Tết đến, xuân về là căn nhà của anh Minh nói riêng và 45 thành viên khác của Câu lạc bộ Tình thương trên địa bàn lại đón nhận được sự yêu thương, săn sóc và chia sẻ đặc biệt trước thềm năm mới.

Để giúp gia đình bớt phần tất bật trong việc chuẩn bị đón Tết, anh em Công an xã đã phân công nhau, luân phiên giúp đỡ những việc đơn giản như giúp dọn dẹp nhà cửa, chỉnh trang lại vườn tược, cắt tỉa cây xanh, cùng gia đình quây quần bên nồi bánh chưng xanh để tạo không khí vui vẻ, ấm cúng trước thềm năm mới. Anh Minh là trường hợp đặc biệt. Năm 18 tuổi, anh bập vào ma túy, mất nhiều năm sau anh mới vào trại cai nghiện. Khi từ trại cai nghiện trở về, anh chỉ còn hai bàn tay trắng, không ít người thân, bạn bè kì thị, xa lánh. May mắn, những ngày sau đó anh được cán bộ Đồn Biên phòng và lực lượng Công an, chính quyền dang tay giúp đỡ.

Đặc biệt, từ tháng 6/2010 khi Câu lạc bộ Tình thương ra đời, những người lầm lỡ trên địa bàn xã biên giới này đã có nơi để nương tựa, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau. Đại úy Phan Mạnh Long, Trưởng Công an xã Sơn Kim 1 cho biết thêm, ngoài việc thường xuyên quan tâm, gần gũi để động viên hằng ngày thì những ngày lễ, Tết, anh em trong đơn vị còn phối hợp để thăm hỏi, tặng quà động viên các hộ dân trong câu lạc bộ nói riêng, và người nghèo khổ, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trong khi đó, cũng là địa bàn nằm sát biên giới Việt - Lào, xã Sơn Hồng có vị trí địa lý tương đối đặc biệt khi tiếp giáp cả với 2 xã của tỉnh Nghệ An. Dân cư thưa thớt, trình độ dân trí thấp, biên giới lại có đường mòn, lối mở là những thách thức không hề nhỏ trong công tác đảm bảo ANTT, nhất là đấu tranh ngăn chặn các hoạt động vượt biên, xâm phạm chủ quyền lãnh thổ và các loại tội phạm khác trên biên giới.

Mặc dù vậy, theo Đại úy Lê Song Lam, Trưởng Công an xã Sơn Hồng thì lực lượng Công an xã thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng Sơn Hồng tuyền truyền pháp luật cho bà con nhân dân. Cùng với đó, thường xuyên quan tâm, giúp đỡ về tinh thần, vật chất trong cuộc sống hằng ngày nên dần dà cũng tranh thủ được sự tin yêu của bà con. Hằng năm, thấu hiểu hoàn cảnh của đồng bào nơi miền biên viễn, mỗi khi Tết đến, Xuân về, Ban Công an xã lại phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể tặng quà, động viên chia sẻ với các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo đại úy Lam, hằng năm, trước Tết, lực lượng Công an xã đều tổ chức vận động, tuyên truyền bà con nhân dân không tàng trữ, sử dụng pháo nổ, không vượt biên trái phép cũng như cam kết vui xuân, đón Tết lành mạnh. Anh em trong đơn vị cũng tiến hành thăm hỏi, tặng quà những gia đình khó khăn, với phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”. Ngoài ra, trong những ngày vui Tết, trên địa bàn xã có thôn 11 là đơn vị kết nghĩa với bản Xốp Tương, cụm Bản Nậm On, huyện XayChămPon, tỉnh BôLyKhămXay (Lào) nên chính quyền cũng phối hợp cho nhân dân hai bên qua lại thăm hỏi, giao hảo để tăng cường mối đoàn kết, hữu nghị, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân các ngày truyền thống, ngày lễ lớn và Tết cổ truyền của hai bên. Qua đó, hiểu thêm về văn hóa, phong tục, tập quán của nhau hơn.

Thượng tá Hà Hải Long, Trưởng Công an huyện Hương Sơn thông tin thêm, do đặc thù của khu vực biên giới nên tại các xã giáp biên, từ hàng chục năm nay đều có chủ trương thực hiện mô hình “kết nghĩa bản - bản” giữa hai nước Việt - Lào. Thống kê cho thấy, tính đến thời điểm hiện nay, trên toàn tuyến biên giới Việt Nam - Lào đã tổ chức cho 103 cặp bản đối diện hai bên biên giới kết nghĩa với nhau.

Hoạt động này đã góp phần giữ vững ổn định chính trị ở khu vực biên giới, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Qua đó, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và toàn vẹn lãnh thổ, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa hai thôn, bản, xây dựng biên giới bình yên và phát triển.

Thực hiện nhiệm vụ kép, vừa giữ bình yên biên giới, vừa chăm lo đảm bảo cuộc sống bình yên cho bà con nhân dân khu vực giáp biên giới, Công an huyện Hương Sơn nói riêng và Công an các đơn vị nằm dọc dãy Trường Sơn giáp biên giới Việt - Lào, trọng trách luôn nặng nề. Cũng bởi vậy, Tết đối với cán bộ chiến sĩ ở đây, bao giờ cũng đến sớm và kết thúc muộn hơn so với thường lệ.

Ngoài việc phối hợp cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương để chăm lo Tết ấm cho bà con nhân dân, đơn vị thường tổ chức Tết sớm cho anh em cán bộ chiến sĩ, vì đặc thù công việc để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong những ngày Tết cổ truyền. Trong những năm gần đây, kể từ khi thực hiện chủ trương Công an chính quy về xã, lực lượng Công an đã chủ động hơn trong việc bám địa bàn, nắm cơ sở, song cũng vì thế mà không ít cán bộ, chiến sĩ cũng thiệt thòi nhiều hơn khi có những cái Tết không được đón giao thừa cùng gia đình.

Mặc dù có vất vả, gian khó song vì bình yên biên cương, vì sự ấm no và hạnh phúc của nhân dân trong thời khắc đất trời chuyển mình giao thoa giữa năm cũ và năm mới, sự hy sinh thầm lặng ấy của các anh đã góp phần làm cho mùa xuân biên giới thêm đầm ấm, yên vui.



