Bí ẩn đằng sau lời rao bán điện thoại Iphone giá rẻ của Văn Hoàng và Hà Tú

Sáng 24-8, tin từ Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Văn Hoàng (SN 1994) và Khúc Hà Tú (SN 2003), cùng ngụ tại xã Tân Hội, TP.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sau một thời gian theo dõi nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một số tài khoản mạng xã hội rao bán điện thoại qua mạng cho người dân trên địa bàn huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh và địa bàn cả nước có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo.

Hoàng và Tú cùng tang vật khi bị bắt giữ (Ảnh Công an Hà Tĩnh)



Đến ngày 18-8, Công an Hà Tĩnh và Công an huyện Đức Thọ đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ Hoàng và Tú, thu giữ tang vật là 1 bộ máy tính bàn, 6 điện thoại di động và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội.

Bước đầu, Hoàng và Tú khai nhận, thời gian qua 2 đối tượng đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải các bài viết có nội dung rao bán điện thoại Iphone giá rẻ để mời gọi các "con mồi" có nhu cầu liên hệ.

Khi có "con mồi" sập bẫy, các đối tượng sẽ thương lượng giá cả và yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc trước qua số tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp. Sau khi nhận được tiền của khách hàng đặt cọc theo yêu cầu, các đối tượng chủ động chặn liên lạc, chiếm đoạt số tiền nói trên.

Với chiêu thức trên, hai đối tượng đã lừa đảo hơn 200 bị hại, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 400 triệu đồng.

