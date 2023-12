Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh tìm nhà thầu thiết bị cho Trung tâm Sản Nhi

Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh tổ chức lựa chọn nhà thầu Mua sắm thiết bị cho Trung tâm Sản Nhi

Gói thầu 03.2/MSTB có giá 33,036 tỷ đồng. Các hàng hoá dự thầu gồm có: thiết bị khí y tế, thiết bị phòng mổ, thiết bị trạm xử lý nước thải, thang máy, hệ thống điện nhẹ.

Theo Biên bản mở thầu, Gói thầu có 02 nhà thầu tham dự, gồm: Liên danh nhà do Công ty CP Thương mại và Dịch vụ thiết bị y tế H.T.M (Hà Nội) làm đại diện; Liên danh do Công ty TNHH Môi trường Hà Tĩnh làm đại diện.

...

Thông tin về năng lực kinh nghiệm, Nhà thầu H.T.M có lợi thế trúng nhiều gói thầu quy mô trên 20 tỷ đồng trong những năm gần đây như: Gói thầu số 5 Cung cấp dụng cụ phẫu thuật thuộc Dự án Trung tâm Ghép tạng - Bệnh viện Quân y 175 (36,345 tỷ đồng, tháng 12/2023), Gói thầu số 3 Máy siêu âm Doppler màu 4 đầu dò do Cục Y tế thuộc Bộ Công an mời thầu (21,672 tỷ đồng, tháng 11/2023), Gói thầu số 1 Hệ thống khí oxy hóa lỏng và buồng điều trị oxy cao áp ≥ 6 người của Bệnh viện Y học cổ truyền thuộc Bộ Công an (19,7 tỷ đồng, năm 2021)… Về đối thủ của Liên danh H.T.M, Công ty TNHH Môi trường Hà Tĩnh hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp, ít có tiếng tăm trong lĩnh vực cung cấp thiết bị y tế, trong khi thông tin về thành viên còn lại của Liên danh vẫn chưa được tiết lộ.

Dự án Trung tâm Sản nhi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh có tổng mức đầu tư là 170 tỷ đồng, trong đó sử dụng 120 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; 50 tỷ đồng từ ngân sách. Ngoài gói thầu mua sắm hàng hoá nêu trên, Dự án còn có gói thầu xây lắp cũng đang trong thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu. Đó là Gói thầu 03.1/XD Xây dựng công trình 33,791 tỷ đồng, hiện có 2 nhà thầu liên tham dự, gồm: Liên danh nhà thầu do Công ty CP Xây dựng và Thương mại dịch vụ 555 đại diện, Liên danh Công ty Thành Sơn - Công ty H.T.M - Công ty Lâm Giang - Công ty Niềm Tin - Công ty PCCC Minh An.

Tác giả: Minh Thông

Nguồn tin: baodauthau.vn