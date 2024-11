Bắt quả tang 2 cơ sở lưu trú, xoa bóp hoạt động mua dâm và kích dục

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vào hồi 14h ngày 7/11, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP.Biên Hòa kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp Bình Bình An, địa chỉ: KP3, phường Long Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do bà D.T.D (sinh năm 1998, HKTT: xã Tây Hồ, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) làm chủ cơ sở.

Qua kiểm tra phát hiện có 2 nhân viên nữ đang thực hiện hành vi kích dục cho 2 khách nam với giá 700.000 đồng.

Trước đó, vào hồi 14h15 ngày 6/11, phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an huyện Nhơn Trạch kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú Nhà nghỉ Hoàng Phúc, thị Trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do bà L.T.B (sinh năm 1981, thị Trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) làm chủ cơ sở, phát hiện 1 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm.

Hiện cơ quan công an đang xử lý các vụ việc trên theo quy định của pháp luật.



