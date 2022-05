Xôn xao clip học sinh lớp 6 bị bạn đánh tới tấp, phải nhập viện

Ngày 25-5, ông Hoàng Văn Phúc, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình - cho biết đã yêu cầu Ban Giám hiệu Trường THCS Cao Quảng phối hợp với chính quyền địa phương xác minh, báo cáo sự việc 1 nam sinh của trường này bị bạn đánh phải nhập viện.

Bệnh nhân T.T.Đ đang điều trị tại bệnh viện



Nạn nhân là em T.T.Đ (12 tuổi; ngụ xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa), học sinh lớp 6 Trường THCS Cao Quảng.

Trước đó, mạng xã hội Facebook xôn xao clip một nam sinh bị bạn đánh bên trong sân tập thể dục của Trường THCS Cao Quảng. Người đăng clip này mang tên "Phúc Trương" - xưng là bố của nam sinh T.T.Đ.

Theo người này, lúc 10 giờ ngày 17-5, vào buổi sáng đi học thể dục tại Trường THCS Cao Quảng, Đ. bất ngờ bị L. (ngụ thôn Vĩnh Xuân - bạn cùng lớp) gọi ra "nói chuyện". Sau đó, L. đã đè Đ. nằm úp xuống đất rồi đánh tới tấp vào đầu và người khiến nam sinh này bị thương. Dù nhiều người phát hiện sự việc nhưng không ai vào can ngăn.

Thấy Đ. bị thương và có biểu hiện khác thường, gia đình đã đưa em đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình để điều trị từ hôm 17 đến ngày 22-5, thì xin về nhà theo dõi. Tuy nhiên, sau đó, bệnh tình Đ. có dấu hiệu trở nặng nên gia đình đã cho nhập viện trở lại điều trị.

...

Theo bác sĩ Nguyễn Viết Thái, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân T.T.Đ có những biểu hiện đau đầu, buồn nôn. Kiểm tra bước đầu, không phát hiện nạn nhân có dấu hiệu tổn thương não nhưng bệnh viện vẫn để bệnh nhân ở lại theo dõi, điều trị.

"Sau đó người nhà có nguyện vọng xin cháu về nhà. Hôm qua (24-5), gia đình đưa bệnh nhân trở lại nhập viện. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán cháu lên cơn hen phế quản và tiến hành cho thở khí dung và tiếp tục lưu cháu lại ở bệnh viện để điều trị và theo dõi cơn hen của cháu" - bác sĩ Thái thông tin.

Ông Hoàng Văn Phúc, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Tuyên Hóa, cho biết thêm trước mắt, lãnh đạo nhà trường phối hợp cùng chính quyền địa phương và gia đình theo dõi và chăm sóc sức khỏe học sinh tại bệnh viện, báo cáo Phòng GD-ĐT để có hướng xử lý rõ ràng, minh bạch.

Your browser does not support the video tag.

Clip học sinh lớp 6 bị bạn đánh tới tấp, phải nhập viện

Tác giả: HOÀNG PHÚC

Nguồn tin: Báo Người Lao Động