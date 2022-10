Xác minh clip chồng đánh vợ đang mang bầu ở Quảng Ninh

Your browser does not support the video tag.

Lãnh đạo UBND phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, cho biết cơ quan chức năng đang xác minh đoạn clip người đàn ông hành hung vợ.

Ngày 2/10, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh người đàn ông đang hành hung vợ của mình. Theo nội dung clip, người đàn ông cho rằng sau khi đi ăn cưới về thì thấy áo của mình bị vợ dùng kéo cắt rách. Người này nói mình bị vợ mang mắm tôm lên phòng ném vào người.

Sau đó, người đàn ông liên tục chửi bới và lao tới đánh tới tấp vào đầu của người vợ khiến nạn nhân chảy máu mũi. Chưa dừng lại, người đàn ông này còn dùng chân ấn đầu vợ xuống nền nhà tiếp tục chửi bới dọa đánh chết.

Cũng theo lời người đàn ông này, người phụ nữ bị hành hung đang mang bầu.

... Người đàn ông hành hung vợ mang bầu. Ảnh: Chụp từ clip.



Trao đổi với Zing, lãnh đạo UBND phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, cho biết cơ quan chức năng đang xác minh đoạn clip người đàn ông hành hung vợ được cho là ở địa bàn.

Theo lãnh đạo phường, sự việc xảy ra ngày 1/10. Sau khi sự việc lan truyền trên mạng xã hội, cơ quan chức năng ngay lập tức đã vào cuộc xác minh.

"Chúng tôi đã giao cho Công an phường Cửa Ông xác minh, làm rõ nội dung đoạn clip", lãnh đạo UBND phường cho biết.

Tác giả: Xuân Huy - Quốc Nam



Nguồn tin: zingnews.vn