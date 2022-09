Vụ ô tô lao xuống sông, tài xế bơi vào bờ: Chưa ai tới nhận xe

Theo tin từ Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội, đơn vị đã xác định vị trí và thả phao, hệ thống biển, đèn báo hiệu cảnh báo cho các phương tiện thủy đi lại qua khu vực này để đảm bảo an toàn. Việc thả phao nhằm mục đích khuyến cáo các phương tiện lưu thông qua chú ý quan sát để không bị va vào chiếc ô tô gặp nạn đang nằm dưới đáy sông.

Ngoài ra, theo thông tin từ Phòng CSGT, sau khi xảy ra vụ tai nạn, đến thời điểm ngày 5/9, lái xe cũng như những người có liên quan đến phương tiện vẫn chưa liên hệ với cảnh sát giao thông đường thủy để phối hợp làm rõ vụ tai nạn.

Hiện trường vụ xe container tông đổ lan can cầu Thanh Trì, lao xuống sông Hồng (Ảnh: TTXVN).

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 4h ngày 30/8, tại km164+600 qua cầu Thanh Trì (Hà Nội), xe ô tô biển kiểm soát 15C-134.91 do lái xe L.V.T. (38 tuổi, ở Giao Thủy, Nam Định) điều khiển đã va vào dải phân cách mềm và lan can cầu. Cú đâm làm đổ 24m dải phân cách mềm, 3 khoảng lan can. Toàn bộ người cùng xe đầu kéo và rơ moóc mang biển kiểm soát 15R-005.xx lao xuống sông Hồng.

Rất may thời điểm xảy ra vụ tai nạn, cầu Thanh Trì vắng người và phương tiện lưu thông nên không gây hậu quả nghiêm trọng. Tài xế xe container đã chui được ra khỏi xe và bơi vào bờ an toàn.

