Vụ ngoại tình chấn động làng giải trí Nhật Bản

Mới đây, thông tin nam diễn viên nổi tiếng Nhật Bản Masahiro Higashide ngoại tình cùng nữ diễn viên trẻ Erika Karata gây chấn động làng giải trí Nhật Bản.

Erika Karata và Masahiro Higashide hẹn hò sau khi cùng hợp tác trong bộ phim Asako I & II (2018), tác phẩm từng được chọn để tham gia liên hoan phim Cannes. Đáng nói là khi đó Erika Karata mới 19 tuổi, chưa đến tuổi trưởng thành tại Nhật Bản.

Vụ ngoại tình chấn động Nhật Bản, Erika Karata (phải) chen chân vào gia đình hạnh phúc, được ngưỡng mộ bậc nhất xứ hoa anh đào.



Sau khi tin tức ngoại tình bị lộ, hai vợ chồng Masahiro Higashide và Anne Watanabe đã sống ly thân. Theo trang Bunshun, công ty quản lý của Masahiro Higashide đã thừa nhận vụ scandal và khẳng định đây là sự thiếu chín chắn, thiếu trách nhiệm của tài tử 32 tuổi. Masahiro Higashide đang cầu xin vợ tha thứ để được quay về.

Masahiro Higashide sinh năm 1988 là diễn viên truyền hình nổi tiếng Nhật Bản. Anh từng tham gia các bộ phim được chiếu khắp châu Á như Death Note: Light Up the New World (2015), Ký sinh thú (Parasyte - 2014), Bá vương học đường (2014)...

Vợ của nam diễn viên là siêu mẫu Anne Watanabe, con gái của nam diễn viên gạo cội Ken Watanabe (từng đóng Hồi ức của một Geisha). Năm 2014, Anne Watanabe nằm trong top 10 diễn viên được yêu mến nhất Nhật Bản. Cặp đôi quen nhau khi cùng đóng phim Gochisousan (2013). Đến năm 2015, họ kết hôn, Anne hơn chồng 2 tuổi, hai nghệ sĩ có ba con. Họ luôn được ngưỡng mộ là gia đình hạnh phúc hoàn hảo trong mắt công chúng.

Còn nữ diễn viên trẻ Erika Karata sinh năm 1997, là minh tinh đang lên của Nhật Bản. Cô sở hữu vẻ đẹp vừa trong sáng vừa mạnh mẽ. Erika Karata từng gây ấn tượng mạnh khi tham gia bộ phim truyền hình Hàn Quốc Arthdal Chronicles (Biên niên sử Arthdal) cùng Song Joong Ki và Jang Dong Gun.

Scandal phá hủy hoàn toàn danh tiếng của Erika Karata. Người đẹp mới 23 tuổi và đang có những bước tiến mạnh mẽ trong sự nghiệp.



Trước đó, Erika Karata từng chia sẻ cô đang hạnh phúc trong một mối quan hệ tươi trẻ, rạo rực đầy sức hấp dẫn. Khi vụ ngoại tình bị lộ, cả Erika Karata và Masahiro Higashide đều bị công chúng Nhật Bản chỉ trích thậm tệ. Erika Karata đã lên tiếng xin lỗi vì mắc phải sai lầm nhưng sự việc vẫn chưa lắng dịu.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: zing.vn