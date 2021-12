Vợ già túm tóc, đá vào vùng kín "kẻ thứ 3", cách đánh ghen phản cảm nhưng nhiều phụ nữ vẫn làm

Cách đây không lâu, một đoạn video dài một phút rưỡi quay cảnh người phụ nữ trung niên mặc áo đỏ giận dữ đánh ghen với một cô gái mặc váy hồng được cho là người tình của chồng thu hút sự chú ý của người dùng mạng Trung Quốc.

Cảnh sát đã được gọi đến hiện trường để giải quyết vụ việc. Nhưng mặc cho những lời khuyên can của nhân viên cảnh sát, người vợ vẫn không chịu buông nhân tình của chồng ra. Không những túm tóc cô này, người vợ còn chửi bới, đập đầu cô này vào tường.

Tuy nhiên, cô gái bị đánh ghen cũng không chịu thua mồm kém miệng, luôn cố gắng tìm cách lật ngược tình thế. Ở cuối đoạn video trong cơn tức giận đỉnh điểm, người vợ buông lời khinh miệt và thậm chí còn đá vào vùng kín cô bồ của chồng.

Ở Việt Nam, thời gian gần đây cũng không ít những video đánh ghen được đăng tải khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Một trong số đó là clip đánh ghen của một người vợ tại quán cà phê ở Đà Nẵng, trong clip này người vợ không chỉ nắm tóc kéo đầu "tiểu tam" mà còn đánh luôn người chồng. Phía dưới clip có rất nhiều bình luận cho rằng việc đánh ghen là phản cảm và không cần thiết. Một trường hợp khác, vợ giả làm tài xế Grab bắt tại trận chồng và bồ nhí rồi nắm tóc đánh ghen ngay giữa đường, đánh ghen lột đồ tại quán cà phê thậm chí mẹ chồng thay con dâu dạy dỗ "tiểu tam"...

Liên tục những vụ đánh ghen được quay clip tung lên mạng. Ảnh cắt từ CLIP



Những clip về đánh ghen luôn nhận được sự quan tâm với hàng chục ngàn lượt tương tác, hàng ngàn lượt like và chia sẻ. Những thông tin bên lề như gia cảnh, thông tin cá nhân của người trong cuộc cũng nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó, có nhiều ý kiến lên án việc đánh ghen ở nơi công cộng.

Phụ nữ khôn ngoan không cần đánh ghen

Ghen tuông và đánh ghen không xa lạ gì trong "văn hóa" Việt. Bởi nó đã xảy ra từ xưa và gần gũi, trong thơ ca "Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen" (Truyện Kiều, Nguyễn Du) và trong ca dao: "Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng".

Trong hội họa, dòng tranh Đông Hồ có bức "Đánh ghen"- mô tả một cuộc xô xát giữa người vợ và nhân tình của chồng. Người chồng ra sức che chở cho nhân tình trong khi người vợ cầm kéo giơ cao, có lẽ chuẩn bị cắt tóc người dám giật chồng mình. Xung quanh là đám đông hiếu kỳ.

Thời nay, việc đánh ghen xảy ra như cơm bữa, không khó để bắt gặp ở đời thường. Và trong thời đại công nghệ, mọi sự việc diễn ra ngoài đường sẽ được lên mạng xã hội trong vòng năm phút. Hàng nghìn cái like, hàng nghìn cái share, bình luận...chưa kể những người rất tò mò, lần ra thông tin, hình ảnh của người đi đánh ghen, người bị đánh ghen và người chồng ngoại tình giễu cợt. Lúc này, việc đánh ghen liệu có đáng?

... Vụ đánh ghen này chưa nguội thì đã có vụ đánh ghen khác. Ảnh cắt từ CLIP



Người phụ nữ khôn ngoan và tinh tế sẽ không bao giờ đi đánh ghen. Khi người đàn ông đi ngoại tình thì cơ hội cứu vớt cuộc hôn nhân dường như rất mong manh. Không thể níu kéo một người đàn ông đi ngoại tình bằng một trận đòn tơi bời cô gái "giật chồng" được.

Nếu chẳng may bạn vướng vòng lao lý, cha mẹ, con cái sẽ ai trông lo? Hơn nữa, trong khi mình lao đao thì hai kẻ "mèo mả gà đồng" kia lại có thêm cơ hội đến với nhau.

Mọi sự biện minh cho cảm xúc đều không có nghĩa lý gì trước pháp luật cả. Thế nên phụ nữ có tức giận đến mấy cũng phải nghĩ cho mình, cho con, cho bố mẹ mà bình tĩnh xử lý thấu đáo.

Bên cạnh đó, hình ảnh đánh ghen không phải là hình ảnh tốt đẹp, nhiều người sẽ nghĩ nếu người vợ đủ tốt đẹp, yêu thương thì người đàn ông đã yêu vợ rồi. Lúc này, sẽ có nhiều câu hỏi được đặt ra như: "Bạn như thế nào mà người đàn ông của bạn lại như vậy?".

Nhưng điều đó không có nghĩa là "nhắm mắt làm ngơ". Phụ nữ thông minh, khi phát hiện chồng ngoại tình sẽ không bao giờ im lặng. Họ có thể cần thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc hay tìm hiểu thêm về tình huống đang diễn ra nhưng chắc chắn sẽ thẳng thắn nói chuyện với chồng.

Họ chỉ tìm chồng để nói chuyện, tuyệt đối không tìm đến người thứ ba. Vì với họ, đây là cuộc hôn nhân của 2 người thì việc gì phải cần người thứ 3 để giải quyết? Và họ luôn nhận định rõ ràng, họ vẫn là vợ, chồng vẫn có trách nhiệm với mình.

Chồng ngoại tình, chính là chồng sai và anh ấy phải nói rõ ràng để cùng giải quyết. Chính thái độ thẳng thắn đầy trách nhiệm này của vợ khôn mới khiến đàn ông vừa sợ vừa nể.

Phụ nữ thông minh đánh phấn chứ không đánh ghen, thay vì đi đánh ghen hay trả thù, họ dành thời gian làm đẹp cho bản thân mình nhiều hơn nữa.

Đặc biệt, phụ nữ thông minh không hề đánh ghen, họ chỉ đánh vào tâm lý của chồng. Họ sẽ vẫn là vợ đảm, mẹ hiền để chồng thấy anh ấy có bao cô nhân tình cũng không bằng một người vợ biết điều. Nhưng họ vẫn đủ khôn khéo để chồng biết nếu quá đáng, anh ấy sẽ phải hối hận.

Tác giả: Nguyệt (t/h)

Nguồn tin: giadinh.net.vn