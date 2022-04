Vợ dùng nhiều hung khí đánh chồng bị câm điếc tử vong

Báo Pháp Luật Việt Nam đưa tin, ngày 28/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với Hoàng Thị Ngân (SN 1974, trú tại xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) về tội Giết người. Được biết, nạn nhân là ông Đ.H.L (SN 1972, chồng của bị cáo).

Phiên tòa thu hút sự quan tâm của dư luận khi từ sáng sớm, nhiều người dân xã Nam Lĩnh đã xuống tòa án với mong muốn có thể tham dự tòa và nghe mức án mà pháp luật dành cho bị cáo. Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh trật tự cho phiên xét xử, những người không liên quan đến vụ việc không được vào phòng xử án.

Theo chia sẻ của một người hàng xóm, ông L. bị câm điếc bẩm sinh nhưng hiền lành và biết làm ăn. Vợ chồng ông L. kết hôn được 17 năm, trong thời gian chung sống, bà Ngân có chửi bới và đánh chồng. Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ông L. trở nên căng thẳng hơn khi ông phát hiện vợ mình quan hệ bất chính.

Bị cáo Hoàng Thị Ngân. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM



Theo báo Pháp Luật TP.HCM, khoảng 3h ngày 13/11/2021, người dân nghe tiếng la hét từ nhà ông L., khi chạy đến thì phát hiện ông L. bị thương nặng, mất nhiều máu. Nạn nhân được sơ cứu và đưa đến bệnh viện nhưng do bị thương quá nặng nên không qua khỏi.

Nắm được thông tin, Công an xã Nam Lĩnh lập tức có mặt bảo vệ hiện trường và báo cáo lên Công an huyện Nam Đàn để cử cán bộ, chiến sĩ xuống điều tra. Quá trình điều tra, công an bắt giữ và khởi tố Ngân về tội Giết người.

Theo cáo trạng, hai vợ chồng Ngân xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát vào khoảng 3h ngày 13/11/2021. Bị cáo đã sử dụng chổi thường dùng để quét nhà tấn công ông L. và rút thanh gỗ dùng làm chắn ngang cửa tiếp tục bạo hành chồng cho đến khi chồng ngã xuống.

Thay vì đưa chồng đi cấp cứu, bị cáo tiếp tục lấy thanh sắt và chày giã cua tấn công chồng dẫn đến việc ông L. ngất xỉu rồi tử vong.

Tại phiên tòa ngày 28/4, do vắng mặt mẹ ruột và 2 con nhỏ dưới 16 tuổi, là người đại diện hợp pháp của người bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

