Trưởng công an xã bị ngã trọng thương khi tham gia chữa cháy

Vào khoảng 16h ngày 20/1, nhận được tin báo cháy tại nhà dân ở xã Liên Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), Ban Công an xã Liên Thành do Thượng úy Lương Đình Thiết - Trưởng Công an xã làm tổ trưởng - đã triển khai lực lượng phối hợp với các ban ngành, đoàn thể cấp xã nhanh chóng tiếp cận hiện trường và giúp dân chữa cháy.

Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thăm Thượng úy Lương Đình Thiết bị thương khi làm nhiệm vụ.

Trong quá trình tham gia chữa cháy, Thượng úy Lương Đình Thiết leo lên mái tôn tiếp giáp giữa 2 nhà, không may mái tôn hỏng nên Thượng úy Thiết bị ngã từ độ cao 3,5m xuống đất.

Ngay sau đó, anh Thiết được các đồng nghiệp và người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An. Tại đây, các bác sĩ cho biết, anh Thiết bị gãy xương khủyu tay và lún xẹp cột sống. Anh Thiết đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An.

Tối 20/1, Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo, chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần và mong Thượng úy Lương Đình Thiết yên tâm chữa trị, sớm hồi phục.

