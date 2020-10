Trung tá biên phòng gặp tai nạn hy sinh khi giúp dân tránh lũ

Ngầm Khe Ngang, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh bị ngập sâu trong nước lũ



Chiều 7/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn huyện này đang có mưa to khiến 1 số sông, suối dâng cao gây cô lập, chia cắt nhiều nơi.

Cụ thể, tuyến đường về xã Xuân Hóa (đoạn qua ngầm Bến Sú) đã ngập sâu khiến người và phương tiện không thể qua lại. Nước lũ trên sông Rào Nan dâng lên nhanh gây ngập cục bộ ở xã Minh Hóa và cô lập địa phương này.

Tại các tuyến đường vào các bản Ón, Yên Hợp... của đồng bào Rục (xã Thượng Hóa); bản vùng Lòm (xã Trọng Hóa); bản Ka Ai (xã Dân Hóa)…bị ngập sâu, gây chia cắt bởi nước từ các khe suối dâng cao.

Ngầm tràn huyện Minh Hóa đã ngập sâu, nước chảy xiết

Ông Phạm Văn Bắc, Phó Chủ tịch UBND xã Trọng Hóa cho biết, Trung tá Hồ Ngói cùng đồng đội cắm chốt tại lán trại phòng chống dịch Covid-19 ở sâu trong rừng Giăng Màn. Đêm 6/10, trời mưa to, trung tá Hồ Ngói nhận nhiệm vụ giúp người dân tránh lũ. Trên đường đi trơn trượt, anh bị ngã xe máy, chấn thượng nặng và qua đời ngay sau đó.

Ông Đinh Tuấn Anh - Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa, cho biết do mưa lớn gây ngập lụt ở nhiều tuyến đường nên từ trưa nay (7/10), toàn bộ học sinh các cấp trên địa bàn huyện phải nghỉ học. Riêng học sinh 2 Trường PTDT bán trú và Trường THCS ở Trọng Hóa và Dân Hóa, học sinh được lệnh ở lại tránh trú ngay tại trường, không trở về nhà trong thời điểm này vì không bảo đảm an toàn do nước lũ ở các khe suối đã dâng cao.

Cùng thời điểm, ông Phạm Văn Quang - Chủ tịch UBND xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn xã do mưa lớn đã gây ngập khiến hai bản Hang Chuồn - Trường Nam và bản Khe Ngang với hơn 270 hộ cùng gần 1.000 nhân khẩu bị chia cắt, cô lập.

Ông Nguyễn Ngọc Giàu - Phó Giám đốc Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, cho biết trước tình hình mưa lớn kéo dài, mực nước tại các sông Son, sông Chày và các khe suối đang lên nhanh, Trung tâm đã tạm ngừng đón khách tại một số tuyến, điểm du lịch kể từ ngày 7/10.

Cụ thể, các điểm du lịch sẽ tạm dừng đốn khách: tham quan động Phong Nha, Tiên Sơn; điểm du lịch sông Chày - hang Tối; suối Nước Moọc... Việc tạm ngừng đón khách nhằm đảm bảo an toàn cho du khách đến tham quan tại khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng trong thời điểm mưa lũ diễn biến phức tạp.

