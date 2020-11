Trót cho bạn trai xem cảnh khỏa thân qua điện thoại, người phụ nữ cay đắng mất 150 triệu đồng

Kết quả điều tra cho thấy, qua mạng xã hội, Tùng quen biết và nảy sinh tình cảm với chị Thúy (SN 1978, trú tại huyện Lạc Sơn), mặc dù người phụ nữ này đã có gia đình.

Trong lần tình cờ tâm sự với bạn gái qua điện thoại di động, biết chị Thúy đang tắm, Tùng gạ chị Thúy… quay lại để anh ta ngắm cho đỡ nhớ. Không chút đắn đo, chị Thúy làm theo hướng dẫn của Tùng, và gã trai đã âm thầm ghi lại hình ảnh trên.

Bị can Phạm Tiến Tùng



Ngày 25-5-2020, do cần tiền ăn tiêu, qua ứng dụng Zalo, Tùng đã gửi nhắn tin cho chị Thúy, yêu cầu phải chuyển 40 triệu đồng, nếu không sẽ tung ảnh “nóng” lên mạng xã hội cùng các tin nhắn có nội dung nhạy cảm giữa hai người. Do lo sợ gia đình biết, chị Thúy buộc phải đưa tiền cho Tùng.

Tiếp đến, khoảng giữa tháng 6-2020, Tùng nhắn qua Zalo yêu cầu chị Thúy chuyển thêm 40 triệu đồng. Để tạo sức ép, Tùng gửi cho chị Thúy video clip ghi lại các tin nhắn yêu đương đồng thời đe dọa sẽ công khai mối quan hệ tình cảm giữa Tùng và chị Thúy trên mạng xã hội. Một lần nữa, người phụ nữ nhẹ dạ phải mang tiền đến cho Tùng, đồng thời yêu cầu xóa các nội dung tin nhắn đã lưu.

Thấy việc kiếm tiền quá dễ dàng, cuối tháng 7, Tùng tiếp tục nhắn tin cho chị Thúy, yêu cầu chuẩn bị 52 triệu đồng. Chị Thúy nói không còn tiền, lập tức Tùng gửi video clip có hình ảnh chị Thúy khoả thân khi đang tắm và nhắn tin đe dọa nếu không đưa tiền sẽ đăng clip lên mạng xã hội. Lo sợ, chị Thúy buộc phải chuyển đủ số tiền trên cho Tùng.

Trung tuần tháng 8, vẫn chiêu trò cũ, Tùng vòi chị Thúy 20 triệu đồng. Ngày 18-8, tại khu vực bến xe thuộc địa phận phường Phương Lâm, TP. Hòa Bình, khi đang nhận 17 triệu đồng của chị Thúy, đối tượng Tùng đã bị lực lượng Công an bắt quả tang. Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Tiến Tùng về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

(tên của người bị hại đã được thay đổi)

