Triệu tập các đối tượng vụ đóng giả Bác Hồ đi vào quán bar đêm Halloween

Đối tượng đóng giả Bác Hồ đi vào quán bar đêm Halloween và thanh niên quay livestream làm Tiktok về vụ việc

Tối 2/11, theo một nguồn tin của PV Báo Giao thông, hiện cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đang thụ lý vụ nhóm thanh niên đóng giả Bác Hồ vào một quán bar trên địa bàn đêm Halloween. Đối tượng đóng giả Bác Hồ còn nói: "Tôi nói đồng bào có nghe rõ không?".

“Danh tính nam thanh niên đóng giả Bác Hồ trong đêm Halloween tại quán bar được cảnh sát xác định là Đỗ Thành Nam (SN 1976, hiện đang thường trú ở quận Đống Đa, TP Hà Nội)”, nguồn tin này cho hay.

Vào buổi sáng cùng ngày (2/11), Công an phường Trần Hưng Đạo đã triệu tập Đỗ Thành Nam và nhóm thanh niên liên quan đến vụ việc đóng giả Bác Hồ vào quán bar lên làm việc, đồng thời hoàn thiện hồ sơ ban đầu, chuyển toàn bộ vụ việc cho Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) thụ lý mở rộng điều tra, xử lý nghiêm minh.

Video: Đối tượng đóng giả Bác Hồ đi vào quán bar đêm Halloween:

Quá trình điều tra xác minh, nhóm người trong đó có Đỗ Thành Nam đóng giả Bác Hồ là người thường xuyên xuất hiện tại quán bar tại địa chỉ 41 Hai Bà Trưng trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội).

Nguồn tin này cho biết thêm, quá trình Công an quận Hoàn Kiếm thụ lý điều tra sẽ làm rõ vai trò, động cơ, mục đích của quán bar, đối tượng đóng giả Bác Hồ cũng như người quay livestream làm Tik tok đăng trên mạng xã hội và nhóm thanh niên liên quan đến vụ việc.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này tới bạn đọc.

Tác giả: Văn Huế

Nguồn tin: Báo Giao thông