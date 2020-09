Tòa lâu đài hoành tráng của đại gia xăng dầu vừa bị bắt ở Hải Phòng

Nguồn tin của PV VTC News cho biết, chiều cùng ngày, công an đã khám xét nơi ở của ông Phát sau khi Cơ quan CSĐT Công an Thành phố tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vị đại gia này để điều tra hành vi Mua bán trái hóa đơn trái phép.