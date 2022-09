Tìm thấy thi thể nữ giáo viên cách nơi nhảy cầu 6km

Sau hai ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nữ giáo viên ở cách hiện trường khoảng 6km - Ảnh: K. LINH

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 16-9, ông Nguyễn Văn Thái - chủ tịch UBND xã Đông Mỹ, TP Thái Bình - cho biết sau hai ngày tập trung tìm kiếm thì lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nữ giáo viên mầm non nhảy cầu Hòa Bình xuống sông Trà Lý vào tối 14-9.

Trước đó vào tối 14-9, người dân lưu thông qua cầu Hòa Bình, TP Thái Bình thì phát hiện một chiếc xe đạp mini, trên giỏ xe có chiếc áo chống nắng và bên cạnh có đôi dép nữ để cạnh lan can cầu. Ngoài ra, không có giấy tờ và cũng không thấy người đâu nên đã báo cho chính quyền địa phương để phát thông tin tìm kiếm qua hệ thống loa truyền thanh.

Khi trích xuất camera an ninh khu vực, cơ quan chức năng xác định được người để lại những vật dụng trên và nhảy cầu là chị Bùi Thị H. (37 tuổi, trú thôn An Lễ, xã Đông Mỹ, TP Thái Bình). Được biết, chị H. là giáo viên tại một trường mầm non trên địa bàn xã.

Chiếc xe đạp cùng một số vật dụng nữ giáo viên để lại ở trên cầu Hòa Bình, trước khi gieo mình xuống sông Trà Lý - Ảnh: K. LINH

Sau hai ngày tìm kiếm trên khu vực sông Trà Lý, gia đình và lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể nữ giáo viên ở khu vực gần cầu Vũ Đông (thuộc địa phận Vũ Đông, TP Thái Bình), cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 6km.

Ông Thái cho biết nạn nhân có hai con đang học lớp 9 và lớp 4, ngày xảy ra vụ việc thì chị H. có mượn xe đạp của mẹ, nói là đi có việc nhưng không ngờ lại nghĩ quẩn, nhảy cầu.

"Sau khi đi Hà Nội khám bệnh về cách đây mấy hôm thì cô H. vẫn đến trường dạy và trước hôm xảy ra sự việc vẫn tổ chức sinh nhật cho các cháu ở lớp do cô giáo này phụ trách. Nguyên nhân có thể là do cô H. bị trầm cảm vì bệnh tật chứ không phải do công việc hay chồng con. Gia đình cô giáo này cũng không có nợ nần ai" - ông Thái cho hay.

Tác giả: KHÁNH LINH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ