Tài xế Grabbike hốt hoảng khi hành khách bất ngờ nhảy khỏi xe tưới xăng tự thiêu

Tới rạng sáng nay 14/5, Công an TP.Dĩ An và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm xong hiện trường và đang làm rõ nguyên nhân một người đàn ông chết cháy trên đường ĐT 743.

Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 13/5, một người đàn ông đón xe ôm Grabbike ở Dĩ An và yêu cầu chở ra ngã tư 550. Trên đường đi, vị khách yêu cầu tài xế ghé cây xăng và một một can xăng. Sau đó tài xế chở tới trước số nhà 102 đường ĐT 743, khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An thì người đàn ông xuống xe đổ xăng lên mình rồi châm lửa đốt.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến tài xế xe ôm không kịp can ngăn, chỉ còn biết tri hô. Nghe tiếng hô hoán, người dân vội vàng chạy đến dập lửa nhưng người này đã tử vong.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CA TPHCM



Nhận được thông tin, Công an TP Dĩ An đã có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai tài xế Grabbike và đưa thi thể nạn nhân về nhà xác bệnh viện để phục vụ điều tra. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Gần đây, một vụ tự thiêu khác cũng xảy ra ở Bình Định. Ngày 30/1, công an huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) cho biết đã xử lý tin báo về một nam thanh niên tại địa phương tưới xăng lên người mình, rồi bật lửa tự thiêu.

Theo tin báo, khoảng 23h ngày 28/1, anh N.Q.D (24 tuổi, trú khối Phú Xuân, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn) và cha mình là ông Dinh (49 tuổi) xảy ra mâu thuẫn với lý do ông Dinh dẫn nhiều người vào nhà để đánh bạc.

Sau đó, ông Dinh đi mua một can xăng về có ý định đốt nhà. Tuy nhiên, anh D. cầm can xăng tưới lên người mình, rồi bật lửa tự thiêu. Sau đó, anh D. được người xung quanh đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu.

Cùng ngày, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định xác nhận, anh D. nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, bỏng nặng, diện tích bỏng 50 - 55%.

Tác giả: Chi Chi (T/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn