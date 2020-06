Sự lộng hành của con nuôi Đường Nhuệ: Từ đánh người gãy chân đến cắt gân tài xế

Ngày 9/6, Viện KSND Tối cao vừa tiến hành kiểm tra, xác minh một số vụ việc có dấu hiệu của tội "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội", xảy ra tại một số cơ quan tiến hành tố tụng thuộc tỉnh Thái Bình, đặc biệt là 2 vụ án liên quan đến con nuôi Đường Nhuệ là Tiến "Trắng".

Bùi Mạnh Tiến (Tiến “Trắng”, 25 tuổi, ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) - người được coi là con nuôi của Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ, 49 tuổi) là "tác giả" của nhiều vụ việc chấn động, những vụ việc này đã không được khởi tố hoặc hoãn thi hành án. Chỉ đến khi Đường Nhuệ bị bắt, những hành vi côn đồ của Tiến "Trắng" mới được xử lý thích đáng.

Đánh người gãy chân

Anh Nguyễn Mạnh Hùng (33 tuổi, ở huyện Vũ Thư) cho hay tối muộn 29/12/2018, khi vừa đi công việc về đến sân nhà, anh đứng nghe điện thoại. Nghe tiếng động cơ bên ngoài, tưởng là khách, anh ra xem thì thấy có nhiều ôtô không rõ biển kiểm soát, đang dừng đỗ trước cổng.

Cùng lúc, một thanh niên chạy vào nói: “Tao Tiến “Trắng” đây”. Theo sau người này là khoảng 5 người nữa lao vào khống chế đánh đấm túi bụi, và lôi anh ra cổng. Anh nghe thấy tiếng ra lệnh: “‘Đánh nát chân, xem nó làm ăn được gì”.

Ngay sau đó, thanh niên tự xưng Tiến “Trắng” ghì đầu anh xuống đường để cho đồng bọn dùng gậy gỗ đánh đập. Một số tên xông vào tháo giày của anh rồi nhằm vào mắt cá chân, đánh. Trước khi bỏ mặc nạn nhân đau đớn, mê man, rời đi, tên cầm đầu còn nói: “Tiến "Trắng" đây, thích gì cứ tìm”.

Toàn bộ quá trình gây án của nhóm côn đồ do Tiến “Trắng” cầm đầu, camera an ninh nhà anh Hùng đã ghi lại. Sau đó, Tiến “Trắng” và 13 đồng bọn bị bắt giữ. Tiến bị Công an huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) tạm giữ, tạm giam 3 tháng về tội Cố ý gây thương tích rồi được thay đổi biện pháp ngăn chặn. Nạn nhân Hùng bị thương tổn 25% sức khỏe.

Tháng 9/2019, Tiến “Trắng” cùng đồng phạm bị TAND huyện Đông Hưng đưa ra xét xử. Tiến “Trắng” bị tòa tuyên phạm 18 tháng tù giam, 13 bị cáo còn lại nhận từ 12 tháng tù treo đến 21 tháng tù giam. Tuy nhiên, do có kháng cáo của một số bị cáo nên đến nay, Tiến “Trắng” chưa phải thi hành án.

Tuy nhiên, sau khi Đường Nhuệ bị bắt, ngày 6/5, TAND tỉnh Thái Bình đã mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án "cố ý gây thương tích" liên quan đến bị cáo Bùi Mạnh Tiến cùng đồng bọn mà nạn nhân là anh Nguyễn Văn Hùng. Tuy nhiên, tòa đã phải trả hồ sơ điều tra bổ sung để xác định thêm nhiều tình tiết phạm tội liên quan đến nhóm này.

Cắt gân tài xế xe khách

Khoảng tháng 4/2018, Bùi Mạnh Tiến đến nhà anh Trần Ngọc Hoàng (lái xe ôtô khách) yêu cầu mỗi tháng phải đưa 3 triệu đồng tiền bảo kê và đón khách sau 15h hằng ngày nhưng không được anh Hoàng đồng ý.

Khoảng 19h30 ngày 22/5/2018, Bùi Mạnh Tiến cùng Phạm Văn Sáng, Hoàng Văn Phi, Nguyễn Tuấn Long đến nhà anh Hoàng. Tại đây, Phạm Văn Sáng chém anh Hoàng nhiều nhát làm nạn nhân đứt cơ, gân của 2 tay và 2 chân.

Nguyễn Xuân Đường sau đó đến nhà anh Hoàng "đàm phán" bồi thường 130 triệu đồng và yêu cầu anh Hoàng không đi giám định thương tích nhằm không xử lý hình sự vụ việc.

Do lo sợ, anh Hoàng buộc phải chấp nhận và có đơn đề nghị không đi giám định. Hiện tại, anh Trần Ngọc Hoàng đã được giám định thương tích, kết quả cho thấy nạn nhân bị tổn hại sức khỏe 44%.

Điều đáng tiếc là Cơ quan CSĐT - Công an huyện Vũ Thư ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, không khởi tố bị can truy tố xét xử hành vi của Tiến "Trắng" và đồng phạm.

Nhận thấy có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã yêu cầu Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình huỷ bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư; đồng thời, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 3 Điều 134 BLHS.

