Sát hại mẹ ruột rồi trốn vào rừng sâu

Đối tượng Lê Văn Hải.

Theo đó, khoảng 22h ngày 31/7, nhận được tin báo về việc bà Lý Thị Lệ Thanh (sinh năm 1966, ở thôn Tây Phước 1, xã Bình An, huyện Bình Sơn) chết tại khu vực chuồng bò của gia đình, Công an huyện Bình Sơn phối hợp với Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra.

Qua kết quả điều tra xác định Lê Văn Hải (sinh năm 1998, con ruột của nạn nhân) là đối tượng tình nghi giết người vì sau khi bà Thanh chết đối tượng Hải đã bỏ trốn khỏi nhà.

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức lực lượng chốt chặn, truy tìm đối tượng. Đến 22h15' ngày 01/8, đối tượng Lê Văn Hải đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn trong rừng sâu thuộc khu vực núi Đá Bạc, xã Bình An.

...

Đối tượng Lê Văn Hải bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn trong rừng sâu thuộc khu vực núi Đá Bạc, xã Bình An.

Qua đấu tranh, đối tượng Lê Văn Hải đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Văn Phong

Nguồn tin: Báo PLVN