Rủ nhau tắm hồ, hai học sinh đuối nước thương tâm

Ngày 18/3, ông Lữ Đình Tích, Phó chủ tịch huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến hai em học sinh lớp 5 tử vong.

Theo ông Tích, do thầy cô của Trường Tiểu học thị trấn Ba Tơ đi học tập Nghị quyết Đảng bộ, nên đã ra thông báo cho học sinh nghỉ học ngày 18/3.

Tuy nhiên, sáng nay (18/3) một nhóm học sinh khoảng 10 em vẫn đến trường và sau đó các em rủ nhau đến bờ tràn Hồ Tôn Dung, thị trấn Ba Tơ để tắm.

Trong lúc tắm không may hai em Đinh Thị Kim C. và Phạm Thị V. (cùng trú thị trấn Ba Tơ) bị trượt chân vào khu vực nước sâu dẫn đến đuối nước.

Ngay sau đó, các em học sinh đi cùng kêu cứu thì được người dân gần đó chạy đến ứng cứu. Tuy nhiên, em C. và em V. đã tử vong.

Hiện thi thể 2 em học sinh đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

“Chính huyện Ba Tơ cũng đến từng nhà các em để thăm hỏi, hỗ trợ và chia buồn với gia đình nạn nhân”, ông Tích nói.

Hiện đang là thời điểm nắng nóng, các em hay tìm đến các khu vực ao, hồ, sông, suối để tắm. Tuy nhiên, một số khu vực thường không có lực lượng cứu hộ, người giám sát hay không có người lớn đi cùng, dẫn đến nguy cơ đuối nước xảy ra là rất cao. Các địa phương cần có biện pháp lắp đặt biển báo nguy hiểm, giăng dây phao ở khu vực tắm an toàn...

Tác giả: NGUYỄN NGỌC

Nguồn tin: Báo Tiền Phong