Quảng Nam: 2 xe máy va chạm, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu

Theo đó, vào lúc 19h55 ngày 19/2, tại km 1011+ 900, trên quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, ông Trần Quốc B. (22 tuổi, trú xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) điều khiển xe máy BKS: 92H1-708.41 theo hướng TP.Tam Kỳ - Quảng Ngãi, khi đến địa điểm trên đã xảy ra tai nạn với xe máy BKS: 92NA-00785 do ông Hoàng Ngọc N. (67 tuổi), trú xã Tam Hiệp điều khiển chạy ngược chiều.

Cú va chạm mạnh khiến ông N. tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu, anh B. cũng bị thương nặng. Vụ tai nạn cũng khiến hai xe máy hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đại đoàn kết.

Nhận được thông tin, Công an huyện Núi Thành đã có mặt tại hiện trường lấy thông tin, phân luồng điều tiết giao thông. Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam điều tra, làm rõ.

Trước đó cũng tại tỉnh Quảng Nam, CSGT tỉnh cho biết trên địa bàn xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải khiến 1 tài xế tử vong tại chỗ.

Cụ thể, vào 4h35 ngày 17/2, xe tải BKS: 51D - 224.45 do tài xế Nguyễn Văn T. (30 tuổi, ở xã Quang Mỹ, huyện Tịnh Hòa, Quảng Ngãi) điều khiển lưu thông trên tuyến quốc lộ 1 theo hướng bắc - nam, khi đến Km 1011 + 600 tại cầu Trường Hải (xã Tam Hiệp, H.Núi Thành, Quảng Nam) thì bất ngờ bị mất lái, rồi tông thẳng vào đuôi xe tải BKS: 92C-015.60 do tài xế Trương Ngọc C. (42 tuổi, ở xã Tam Ngọc, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) điều khiển đang dừng bên đường để buộc hàng.

Hậu quả, cú tông mạnh khiến tài xế Trương Ngọc C. tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn cũng khiến hai xe tải hư hỏng nặng, theo Thanh Niên ghi nhận.

