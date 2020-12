Quặn thắt lòng người mẹ có 2 con bị xe container lùi cán tử vong

Ngày 11/12, người dân làng Quán, xã Châu Can, (huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội nơi vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tối 10/12 khiến 2 chị em ruột tử vong) vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa trước cái chết oan ức của các em. Sáng nay, thi thể 2 em được gia đình đưa đi hỏa táng ở Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển, nhưng cả bố và mẹ 2 em đều không thể đi được.

Trong ngày tiễn đưa các em về cõi vĩnh hằng, ai cũng cảm thấy thương cảm và xót xa cho chị Nguyễn Thị Hưởng (mẹ 2 nạn nhân). Những tiếng khóc xé lòng của chị làm mọi người cảm thấy bị ám ảnh làm sao. Khi thì chị gào khóc: "Các con ơi, sao các con đi sớm vậy, mẹ đã lo được gì cho các con đâu", khi thì chị lại nói "Các con dậy đi, mẹ về đây rồi mà, sao không thấy đứa nào ra ôm mẹ vậy cả".

Mẹ của 2 em không thể đứng vững. Ảnh: PNVN

Anh Thành (bố của 2 nạn nhân) cho báo Phụ nữ Việt Nam biết, hàng ngày, anh là người đưa con trai út Phan Tuấn Hưng (7 tuổi) đi học, nhưng hôm qua (10/12), anh bị mệt nên đã nhờ con gái lớn là Phan Thanh Huệ (18 tuổi) thay bố đưa em đi học. Trước khi đi, anh dặn dò các con đi lại cẩn thận, nhưng thật không ngờ, đó cũng là lần cuối cùng anh được nói chuyện với các con.

"Lúc đó khoảng hơn 13h, khi con gái vừa đưa em ra khỏi nhà được vài trăm mét thì xảy ra tai nạn. Người trong làng chạy về báo tin mà tôi không tin là sự thật. Khi ra gần đến nơi thấy người ta vây kín, tôi không dám bước vào để nhìn xem có phải các con của mình không. Một cú sốc quá lớn của cuộc đời tôi mà mỗi lần nghĩ đến chân tay lại bủn rủn", anh Thành kể.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 10/2, tại địa bàn xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến 2 chị em tử vong. Thời điểm trên, xe container chở hàng vào xã Châu Can do khuất tầm nhìn, không may lùi trúng 2 học sinh đang đèo nhau đi học. Hậu quả, khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ.

... Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nhịp sống Việt

Ông Nguyễn Văn Tạ - Chủ tịch UBND xã Châu Can xác nhận vụ tai nạn và cho Nhịp sống Việt biết, ngay sau khi nhận được tin báo của người dân địa phương, chính quyền đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường và cấp báo cấp trên. Theo ông Tạ, 2 nạn nhân là chị em ruột, người chị đang học cấp 3, người em học cấp 1.

"Thời điểm xảy ra tai nạn người chị đang đèo em trai đi học trên địa bàn huyện Phú Xuyên. Hoàn cảnh gia đình của hai cháu cũng rất khó khăn", Chủ tịch UBND xã Châu Can thông tin với báo GĐXH.

Vụ tai nạn tương tự từng xảy ra trước đây. Theo đó, khoảng 14 giờ 30 chiều ngày 14/11/2018, nam tài xế lái xe container BS: 51C-975.14 trong đường nội bộ của cảng ICD Sotrans Thủ Đức để ra xa lộ Hà Nội. Tuy nhiên do không thể ôm cua được do xe quá dài nên tài xế cho xe lùi lại, vừa lúc này một người đàn ông chạy xe máy phía sau nhưng do không quan sát thấy nên nam tài xế vẫn lùi rồi cuốn nạn nhân vào gầm.

Hậu quả vụ tai nạn làm người đàn ông chết tại chỗ, chiếc xe máy nằm dưới gầm xe container. Nhận thông tin, Công an Q.Thủ Đức có mặt lấy lời khai các nhân chứng, và khám nghiệm hiện trường. Được biết nạn nhân khoảng 45 tuổi làm nhân viên điều độ trong cảng ICD Sotrans.

Tác giả: Chi Chi (T/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn