Quá tự hào: Việt Nam có tới 5 địa danh lọt top 20 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2020, vị trí cuối cùng gây bất ngờ nhất!

Có tình hình kiểm soát, phòng chống dịch tích cực hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại khiến cho Việt Nam đang trở thành quốc gia lý tưởng, an toàn để đi du lịch hậu Covid-19. Cùng với lượng khách du lịch đến các địa danh mới tăng đáng kể trong những năm vừa rồi, ngành du lịch Việt càng được đánh giá cao hơn. Mới đây, trong danh sách xếp hạng 20 địa điểm du lịch bụi tốt nhất 2020 của Hostelworld, Việt Nam có tới 5 địa danh lọt top.

Hostelword là nền tảng đặt phòng khách sạn và tin tức du lịch uy tín với thâm niên 21 năm hoạt động từ Mỹ, cứ thứ hạng dựa vào dữ liệu của thương hiệu. 5 cái tên đến từ Việt Nam lần lượt (từ cao đến thấp) là:

Hà Giang

Ảnh: Nhi Lê

Ảnh @toays_.

Xếp hạng 4/20, lượng du khách quốc tế đặt phòng tại Hà Giang đã tăng vọt 118% trong 2 năm qua.

Dù mới nổi lên trong khoảng vài năm trở lại đây nhưng vùng cao nguyên đá đá Đông Bắc này đã chinh phục dân du lịch trong và ngoài nước với vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng hoang sơ, điểm xuyết bằng vẻ lãng mạn của những cánh đồng tam giác mạch hay những mùa hoa mận, hoa đào, hoa cải bung nở. Không thể không kể đến các dải thung lũng màu mỡ, ruộng bậc thang bạt ngàn, vẻ mộc mạc từ văn hóa của các dân tộc người bản địa… Tất cả tạo nên một vùng đất Hà Giang hữu tình.

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Ảnh: Vietnam Stock Images.

Là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất Việt Nam, vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sở hữu hệ thống tài nguyên gồm hơn 392 hang động, trong đó có hang động lớn nhất thế giới Sơn Đoòng - địa điểm thu hút lượng lớn khách du lịch ưa mạo hiểm, mê khám phá mỗi năm, đặc biệt là khách quốc tế.

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng xếp ở vị trí thứ 6 trong danh sách.

Ninh Bình

Ảnh @viajaentusofa.

Ảnh: Nguyễn Hoàn Hảo.

Thêm một địa điểm núi rừng phong tình nữa của Việt Nam lọt BXH, cụ thể là ở top 10. Nằm ngay gần thủ độ, Ninh Bình có vị trí rất thuận lợi, phù hợp với hành trình du lịch của nhiều du khách nước ngoài.

Ninh Bình được mệnh danh là Vịnh Hạ Long trên cạn với địa hình đa dạng gồm núi, sông, núi đá vôi, hang động, cùng các tour tham quan đa dạng quanh các điểm nổi tiếng như Tam Cốc - Bích Động, Tràng An, Hang Múa động Am Tiên… Trong đó Tràng An đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên và di sản văn hóa thế giới.

Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Ảnh: S-F.

Ảnh: Pinterest.

Di sản thiên nhiên thế giới, 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới, Vịnh Hạ Long từ lâu đã là điểm đến gần như 100% khách quốc tế đều ghé qua khi tới Việt Nam. Ngoài ra, thành phố biển Quảng Ninh còn có nhiều danh thắng, công trình du lịch hiện đại khác, thay đổi diện mạo qua từng năm. Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh xếp hạng 18 trong danh sách.

Quy Nhơn

Ảnh @ltth2304.

Ảnh @finn.91.

Vị trí số 20 trong danh sách và cũng là thứ hạng gây bất ngờ nhất. Quy Nhơn là vùng biển mới nổi ở Việt Nam trong 5 năm trở lại đây, khung cảnh vẫn còn hoang sơ với những bãi biển, hòn đảo, rặng đá… mê mẩn mọi du khách. Với các du khách nước ngoài, Quy Nhơn cũng là cái tên mới mẻ, nhiều tiềm năng để chinh phục, khám phá, vì vậy được Hostelworld xếp hạng ở vị trí chốt hạ trong danh sách.

Danh sách 20 điểm đến hàng đầu cho dân du lịch bụi trong 2020 theo Hostelworld:

1. Nusa Penida, Indonesia

2. Surat Thani, Thái Lan

3. Đảo Siargao, Philippines

4. Hà Giang, Việt Nam

5. Kuta Lombok, Indonesia

6. Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Việt Nam

7. Amman, Jordan

8. Hồ Tekapo, New Zealand

9. Ibiza, Tây Ban Nha

10. Ninh Bình, Việt Nam

11. Coron, Philippines

12. Faro, Bồ Đào Nha

13. Yosemite, Mỹ

14. Beirut, Lebanon

15. Fukuoka, Nhật Bản

16. Lagos, Bồ Đào Nha

17. Núi Phú Sĩ, Nhật Bản

18. Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh, Việt Nam

19. Cornwall, Anh

20. Quy Nhơn, Việt Nam

Tác giả: Gia Hiển

Nguồn tin: Báo Tổ quốc