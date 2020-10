Phát hiện thi thể người đi chăn bò bị lũ cuốn trôi

Thừa Thiên -Huế: 2 người chết, hơn 53.000 nhà bị ngập do mưa lũ Đợt lũ lớn những ngày qua đã khiến cho 2 người ở Thừa Thiên - Huế bị chết, 6 người bị thương và trên 53.000 ngôi nhà bị ngập sâu. Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế cập nhật đến chiều 10-10, cho biết địa phương này đã có 2 người chết. Nạn nhân là ông Dương Phước Hải (SN 1989) và anh Phạm Văn Long (SN 1995) đều ngụ ở huyện Phong Điền. Địa phương này cũng có 6 người bị thương do lũ, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. Toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế có 53.385 nhà bị ngập lụt từ 0,2 – 1,2m, một số nơi cao hơn. Trong đó các huyện bị nặng là Quảng Điền với 16.228 nhà, thị xã Hương Trà 11.279 nhà, Phong Điền là 8.736 nhà. Tình này có 1 nhà bị sập, 7 nhà ở huyện A Lưới bị hư hỏng. Chính quyền địa phương đã tiến hành sơ tán 3.727 hô với 10.495 nhân khẩu đến nơi an toàn. Công an huyện Phong Điền vượt lũ cứu trợ người dân Thủy điện Hương Điền ở thượng nguồn sông Bồ có lưu lượng đến là 1859 m3/s, xả về hạ du 1.692 m3/s; thủy điện Bình Điền lượng nước đến 1.564 m3/s, điều tiết 1.917 m3/s; hồ Tả Trạch điều tiết về hạ du 1.215 m3/s. Sông Hương mực nước trên báo động II là 1,08m, sông Bồ trên báo động III 0,60m.