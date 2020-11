Phát hiện ảnh nhạy cảm của người lạ, nhắn tin tống tiền

Đối tượng đang bị Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản là Phan Hà Hải (21 tuổi, quê Bình Định, tạm trú tại quận Gò Vấp, TP.HCM).

Theo đó Hải được thuê bán hàng online cho 1 người đàn ông ở quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh. Để bán được nhiều hàng, người này đã mua lại một số tài khoản Facebook đã bị chiếm đoạt quyền sử dụng rồi giao cho Hải đăng nhập vào các tài khoản nói trên, chia sẻ các buổi bán hàng trực tuyến vào những hội, nhóm trên mạng.

Vào ngày 6/11, trong lúc đăng nhập vào 1 tài khoản đã được mua lại, Hải phát hiện trong tin nhắn Messenger có nhiều nội dung và hình ảnh nhạy cảm của chủ tài khoản và 1 người phụ nữ tên Mai sinh sống tại tỉnh BR-VT (tên nạn nhân đã được thay đổi).

Thấy vậy, Hải nảy sinh ý định tống tiền nên đã nhắn tin cho chị Mai, yêu cầu phải đưa cho Hải 5 triệu đồng, nếu không đối tượng sẽ đăng những hình ảnh nhạy cảm của chị Mai lên các nhóm, fanpage trên mạng xã hội.

Lo sợ ảnh nhạy cảm của mình bị phát tán, cô gái đã chuyển tiền cho Hải 4 lần với tổng số tiền 4 triệu đồng. Nhận tiền xong, Hải không xóa ảnh nhạy cảm của cô gái mà tiếp tục đe dọa nạn nhân chuyển thêm tiền.

Liên tục bị đe dọa đòi tiền, cô gái đã đến cơ quan công an trình báo. Vào cuộc xác minh, điều tra, lực lượng công an đã truy ra và bắt giữ Hải.

Thời gian qua có không ít trường hợp nạn nhân bị tống tiền bằng ảnh nhạy cảm. Ngày 29/4, Công an huyện Hiệp Đức, Quảng Nam, cho hay Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Duyên (24 tuổi, trú xã Hiệp Thuận, huyện Hiệp Đức) để điều tra hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Đầu tháng 4/2020, Duyên nhặt được một thẻ nhớ điện thoại của chị T. (cùng trú xã Hiệp Thuận), về mở ra thì thấy có nhiều hình ảnh nhạy cảm của chị này.

Do biết chị T. từ trước nên Duyên lập một tài khoản Facebook rồi nhắn tin, yêu cầu chị T. phải đưa 20 triệu đồng cho mình, nếu không sẽ phát tán hình ảnh trên Facebook.

Sau khi thỏa thuận với nạn nhân, Duyên chọn địa điểm giao tiền là một quán cà phê trên địa bàn xã Hiệp Thuận, sau khi nhận tiền sẽ xóa hình ảnh. Trong lúc đang thực hiện việc nhận tiền thì Duyên bị công an huyện Hiệp Đức ập vào bắt quả tang.

