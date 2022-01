Phạt 22 trường hợp liên quan hành vi báo "chốt" giao thông trên mạng xã hội

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, thời gian qua, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhiều hội nhóm có hành vi báo “chốt” giao thông, cụ thể kể đến như: nhóm Facebook “Hội Lái Xe 38 Hà Tĩnh” (trên 12 nghìn thành viên), nhóm Zalo “Giao Thông An Toàn” (có thời điểm đạt giới hạn 1.000 thành viên),... Đáng nói, nhiều nhóm có số lượng thành viên lớn, các bài viết nói trên nhận được nhiều ý kiến phản hồi trái chiều.

Tiến hành xác minh, lực lượng chức năng đã mời nhiều cá nhân có hành vi thường xuyên đăng tải lên làm việc. Tại cơ quan Công an các đối tượng cho biết mục đích đăng tải là thông báo vị trí các tổ công tác của Cảnh sát giao thông để các thành viên tránh bị kiểm tra, xử lý khi có vi phạm.

Hành vi vi phạm quy định của các trang mạng xã hội

Nhiều người dân không nhận thức được đây là một hành động hết sức nguy hiểm, tạo điều kiện cho người tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia, vi phạm tốc độ nhưng vì biết được vị trí lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ để tránh né, tiếp tục điều khiển phương tiện trên đường, điều này sẽ dẫn đến nguy cơ gây tai nạn giao thông, nguy hiểm cho người khác.

Ngoài ra, việc báo vị trí của lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ trên mạng xã hội có thể tiếp tay cho các đối tượng tàng trữ và buôn bán hàng cấm, chất ma túy, tàng trữ vũ khí nguy hiểm, thậm chí đối tượng đang bị truy nã và các đối tượng có phạm tội khác trốn tránh cơ quan chức năng phát hiện xử lý hành vi phạm tội của mình.

Để chấn chỉnh tình trạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền Thông xử phạt vi phạm hành chính với các trường hợp đăng tải nội dung "báo chốt” vị trí thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh.

Xử phạt 22 trường hợp, số tiền 122 triệu đồng

Hiện nay vẫn còn nhiều hội nhóm trên MXH đăng tải các bài viết có nội dung báo “chốt”. Người dân, đặc biệt là các bạn trẻ cần nhận thức rõ vai trò của các tổ công tác, CSGT là nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và kiểm tra, xử lý các vi phạm về tệ nạn xã hội để từ đó chấm dứt hành động “báo chốt” dưới mọi hình thức.

Căn cứ điểm e Khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật sẽ bị xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.

